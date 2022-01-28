Son dakika transfer haberleri: Marcelo Bordeaux ile anlaşmaya vardı!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'la sözleşmesini fesheden Marcelo Guedes'in yeni takımı merakla bekleniyordu. Adı Türk kulüpleriyle de anılan Brezilyalı futbolcunun yeni adresi netleşti.

Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre bonservisi elinde olan tecrübeli stoper, bir başka Fransız ekibi Bordeaux ile 6 aylığına anlaşmaya vardı. Kulüp isterse oyuncunun kontratının bir yıl daha uzatılacağı bildirildi.

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen 34 yaşındaki Marcelo Guedes 2017 yılında Lyon'a transfer olmuştu. Bu sezon kulübüyle yaşadığı sorunlar nedeniyle sadece 2 maça çıkan deneyimli defans sonrasında kadro dışı bırakılmıştı.