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Son dakika transfer haberleri: Marcelo Bordeaux ile anlaşmaya vardı!

Son dakika transfer haberleri... Olympique Lyon'la yollarını ayıran Beşiktaş'ın eski defans oyuncusu Marcelo Guedes'in yine bir Fransız ekibi Bordeaux ile anlaştığı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 12:30
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Son dakika transfer haberleri: Marcelo Bordeaux ile anlaşmaya vardı!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'la sözleşmesini fesheden Marcelo Guedes'in yeni takımı merakla bekleniyordu. Adı Türk kulüpleriyle de anılan Brezilyalı futbolcunun yeni adresi netleşti.

Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre bonservisi elinde olan tecrübeli stoper, bir başka Fransız ekibi Bordeaux ile 6 aylığına anlaşmaya vardı. Kulüp isterse oyuncunun kontratının bir yıl daha uzatılacağı bildirildi.

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen 34 yaşındaki Marcelo Guedes 2017 yılında Lyon'a transfer olmuştu. Bu sezon kulübüyle yaşadığı sorunlar nedeniyle sadece 2 maça çıkan deneyimli defans sonrasında kadro dışı bırakılmıştı.

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