Haberler Fransa Ligue 1 Lille-Lyon: 0-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Lille-Lyon: 0-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, sahasında Lyon'u konuk etti. Mücadele başladığı skorla golsüz sona erdi. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 17:06
Lille-Lyon: 0-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fransa Ligue 1'de 18. hafta karşılaşmasında Lille, Lyon'u ağırladı. Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Lille'de forma giyen milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı süre almadı.

Bu sonucun ardından 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Lille, 25 puanla 11. sırada yer aldı. Üst üste 2. beraberliğini alan Lyon ise 23 puanla 13. sırada yer buldu.

Lille, gelecek hafta Bordeaux deplasmanına gidecek. Lyon ise Metz'i ağırlayacak.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fatih Terim'den yıldız isme telefon! "Bizimle UEFA şampiyonluğuna yürümek ister misin?"
Kadir İnanır taburcu oldu! İşte yoğun bakıma alınan ve 22 gün hastanede yaşam mücadelesi veren Kadir İnanır'ın son hali...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor