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SPOR HABERİ: Hocası açıkladı! Yusuf Yazıcı ve transfer...

Son dakika spor haberi: Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın takımdaki geleceği merak konusu olmuştu. Geçtiğimiz sezon performansıyla göz dolduran 24 yaşındaki futbolcu, hocanın değişmesiyle yedek kalmaya başladı. Transferde adı Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile anılan milli yıldızımızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, Yusuf Yazıcı'nın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 18:09
SPOR HABERİ: Hocası açıkladı! Yusuf Yazıcı ve transfer...

Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, geçen sezon Avrupa ve Fransa Ligue 1'de attığı kritik gollerle takımına büyük katkı vermişti.

SPOR HABERİ: Hocası açıkladı! Yusuf Yazıcı ve transfer...

GOURVENNEC'İN GELİŞİYLE YEDEK KALDI
Sabah'ın derlediği habere göre; 24 yaşındaki oyuncu bu sezon yeni teknik direktör Jocelyn Gourvennec'in gelişiyle birlikte takımda yedek kalmaya başladı.

SPOR HABERİ: Hocası açıkladı! Yusuf Yazıcı ve transfer...

TRABZONSPOR'A DÖNECEK Mİ?
Yusuf, bu sezon ligde geride kalan 13 maçın 12'sinde oynadı ancak yalnızca 2 maçta (Lorient-Montpellier) 11'de sahaya çıkabildi. milli futbolcumuz bu maçlarda 1 gol, 1 asitlik performans sergiledi.

SPOR HABERİ: Hocası açıkladı! Yusuf Yazıcı ve transfer...

Hem yurt içinde hem de Fransız basınında Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'a döneceği iddiaları yer almaya başlamıştı.

SPOR HABERİ: Hocası açıkladı! Yusuf Yazıcı ve transfer...

HOCASINDAN AÇIKLAMA GELDİ!
Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, transfer iddiaları sonrası Yusuf Yazıcı'nın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

SPOR HABERİ: Hocası açıkladı! Yusuf Yazıcı ve transfer...

"Milli arada takımda kalan isimlerle çalıştık. Bu arayı özellikle Yusuf Yazıcı ile görüşerek değerlendirdim. İlk 11'e giremediği için hayal kırıklığına uğradı."

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