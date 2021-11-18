SPOR HABERİ: Hocası açıkladı! Yusuf Yazıcı ve transfer...

Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, geçen sezon Avrupa ve Fransa Ligue 1'de attığı kritik gollerle takımına büyük katkı vermişti.
Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, geçen sezon Avrupa ve Fransa Ligue 1'de attığı kritik gollerle takımına büyük katkı vermişti.
GOURVENNEC'İN GELİŞİYLE YEDEK KALDI
Sabah'ın derlediği habere göre; 24 yaşındaki oyuncu bu sezon yeni teknik direktör Jocelyn Gourvennec'in gelişiyle birlikte takımda yedek kalmaya başladı.
TRABZONSPOR'A DÖNECEK Mİ?
Yusuf, bu sezon ligde geride kalan 13 maçın 12'sinde oynadı ancak yalnızca 2 maçta (Lorient-Montpellier) 11'de sahaya çıkabildi. milli futbolcumuz bu maçlarda 1 gol, 1 asitlik performans sergiledi.
Hem yurt içinde hem de Fransız basınında Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'a döneceği iddiaları yer almaya başlamıştı.
HOCASINDAN AÇIKLAMA GELDİ!
Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, transfer iddiaları sonrası Yusuf Yazıcı'nın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler...
"Milli arada takımda kalan isimlerle çalıştık. Bu arayı özellikle Yusuf Yazıcı ile görüşerek değerlendirdim. İlk 11'e giremediği için hayal kırıklığına uğradı."
"GELECEKTE ONA GÜVENECEĞİZ"
"Burada iyi bir 2 hafta geçirdi. Daha iyi antrenman yapıyor. Ruh hali iyi ve yeteneğini gösterebiliyor. Açıkçası gelecekte ona güveneceğiz."