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SPOR HABERİ - O isimden Burak Yılmaz'a övgü! "Ligue 1'in en iyisi"

Spor haberi... Fransa Ligue 1'in köklü kulüplerinden Lille'de forma giyen 36 yaşındaki milli futbolcumuz Burak Yılmaz bu sezon 15 maçta attığı 3 gol 4 asist ile takımın en golcü isimlerinden. Son oynanan Angers maçındaki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan golcü oyuncu için Angers'in savunmacısı Romain Thomas'tan övgüler geldi.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 12:47
SPOR HABERİ - O isimden Burak Yılmaz'a övgü! "Ligue 1'in en iyisi"

Ligue 1'de Cumartesi günü oynanan Lille - Angers maçındaki performansı ile Fransız basınından eleştiriler alan Burak Yılmaz, Lequipe gazetesinden 2 puan almıştı.

Angers'in savunma oyuncusu Romain Thomas ise La Voix des Sports'a yaptığı açıklamada, "Burak Yılmaz hala çok tehlikeli bir futbolcu. Onu hep takip ediyorum. Birçok özelliği var ve yüksek çaba gösteriyor. Takımına bağlı bir isim.36 yaşında olmasına rağmen hala Ligue 1'deki en iyi forvet o" dedi.

Burak Yılmaz, bu sezon Lille formasıyla çıktığı 15 resmi maçta 3 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

Milli oyuncu, geçtiğimiz sezon ise Lille forması ile 33 maçta 18 gol ve 5 asistlik katkıda bulunmuştu.

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