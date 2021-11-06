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Lille 1-1 Angers (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Lille sahasında Angers'e takıldı

Fransa Ligue 1'de heyecan 13. hafta maçları ile sürdü. 13. hafta mücadelesinde Lille sahasında Angers'i ağırladı. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi. Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı karşılaşmanın 65. dakikasında oyuna dahil olurken, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik 90 dakikada sahada kaldı. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 21:14
Lille 1-1 Angers (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Lille sahasında Angers'e takıldı

Fransa Ligue 1'in 13. hafta karşılaşmasında Lille ile Angers kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 sona erdi.

Lille'in golünü 27. dakikada Tiago Djalo kaydederken, Angers'ın golü ise 83'te Azzedine Ounahi'den geldi.

Mücadeleye Burak Yılmaz ve Zeki Çelik ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Yusuf Yazıcı ise 65. dakikada oyuna dahil oldu. Ayrıca ev sahibi ekibinde 90+7. dakikada golü atan Tiago Djalo direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Lille'in galibiyet hasreti 4 maça çıktı ve 16 puana yükseldi. Angers'ın da 4 maçlık galibiyet hasreti sürerken 18 puana ulaştı.

Ligin 14. haftasında Lille deplasmanda Monaco'ya konuk olacak. Angers ise Lorient'i ağırlayacak.

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