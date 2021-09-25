Haberler Fransa Ligue 1 Paris Saint Germain (PSG) - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Paris Saint Germain (PSG) - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Messi'yi kadrosuna katan Paris Saint Germain, Montpellier'i konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalu futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Paris Saint Germain - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 15:41
Paris Saint Germain (PSG) - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Paris Saint Germain ile Montpellier kozlarını paylaşacak. Kritik maçın detayları merak ediliyor. Peki, Paris Saint Germain (PSG) - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - MONTPELLIER MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

PSG - Montpellier maçı 25 Eylül Cumartesi günü saat 22:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

PSG - MONTPELLIER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Paris Saint-Germain: Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Danilo, Herrera, Wijnaldum; Neymar, Icardi, Mbappe

Montpellier: Omlin; Sambia, Esteve, Thuler, Ristic; Ferri, Chotard; Mollet, Savanier, Mavididi, Germain

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