Paris Saint Germain (PSG) - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

PSG - MONTPELLIER MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Paris Saint Germain ile Montpellier kozlarını paylaşacak. Kritik maçın detayları merak ediliyor. Peki, Paris Saint Germain (PSG) - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - MONTPELLIER MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

PSG - Montpellier maçı 25 Eylül Cumartesi günü saat 22:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

PSG - MONTPELLIER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Paris Saint-Germain: Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Danilo, Herrera, Wijnaldum; Neymar, Icardi, Mbappe

Montpellier: Omlin; Sambia, Esteve, Thuler, Ristic; Ferri, Chotard; Mollet, Savanier, Mavididi, Germain