Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika spor haberi: Barcelona ile yollarını ayıran Lionel Messi PSG için yola çıktı

Son dakika spor haberi: Barcelona ile yollarını ayıran Lionel Messi PSG için yola çıktı

Son dakika spor haberi: Barcelona ile yollarını ayıran yıldız futbolcu Lionel Messi, Fransız ekibi Paris Saint Germain ile anlaşma sağladı. 16 yıldır formasını terlettiği Barcelona'dan ayrılan 34 yaşındaki yıldız isim, artık futbol hayatına Fransa' da devam edecek.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 15:55
Son dakika spor haberi: Barcelona ile yollarını ayıran Lionel Messi PSG için yola çıktı
Geçtiğimiz günlerde Barcelona ile yollarını ayıran yıldız futbolcu Lionel Messi, Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ile anlaşmaya vardı. Arjantinli oyuncu, resmi imzayı atmak için eşi Antonella Roccuzzo ile birlikte özel uçakla Paris'e hareket etti.

Lionel Messi'nin yeni takımı belli oldu. 16 yıldır top koşturduğu Barcelona'dan ayrılan 34 yaşındaki oyuncu, artık futbol hayatına Fransa'da devam edecek. Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varan Messi, İspanya'daki evinden ayrılarak resmi sözleşmeyi imzalamak için Paris'e doğru hareket etti. Eşi Antonella Roccuzzo'yla birlikte yola çıkan Arjantinli oyuncuyu, Paris'te ise yüzlerce PSG taraftarı bekliyor.

Messi için dün de havaalanını dolduran taraftarlar, uzun süre bekledikten sonra alandan ayrılmıştı. Ancak 10 Ağustos Salı günü Lionel Messi'nin gelişinin kesinleşmesi üzerine futbolseverler tekrar havaalanına giderek beklemeye geçti.
SON DAKİKA