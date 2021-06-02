Son dakika transfer haberleri: Zeki Çelik Avrupa devlerini peşine taktı! İşte 3 talibi

Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Zeki Çelik, takımının kazandığı tarihi şampiyonlukta önemli rol oynadı. Performansıyla parmak ısırtan A Milli yıldızımız, Avrupa devlerinin transfer gözdesi konumuna geldi.

PREMIER LİG EKİPLERİ DEVREDE!

Mirror'ın haberine göre, İngiltere Premier Lig ekipleri Arsenal, Manchester United ve Tottenham, Zeki Çelik'i kadrosuna katmak için yarışıyor.

Lille'de başarılı bir sezonu geride bırakan yıldız sağ bek için 3 kulübün transfer mücadelesine girdiği belirtildi. Lille'de teknik direktör Galtier ile yolların ayrılacağı ve Zeki Çelik'in de transfer tekliflerini değerlendireceği kaydedildi.

LILLE DEĞERİNİ BELİRLEDİ!

A Milli yıldızımızın, mevcut sözleşmesinde 2 yıl kalmasına rağmen 3 kulüp için nispeten ekonomik bir seçenek olacağının altı çizildi. Lille'in 24 yaşındaki futbolcu için 13 milyon sterlin bonservis bedeli beklentisi olduğu bildirildi.