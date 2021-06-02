Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika transfer haberleri: Zeki Çelik Avrupa devlerini peşine taktı! İşte 3 talibi

Son dakika transfer haberleri: devlerini peşine taktı! İşte 3 talibi

Son dakika transfer haberi... 'ya damgasını vuran takımının önemli oyuncuları arasında yer alan , transferde dev kulüpleri peşine taktı. yıldızımızın transferi için 3 kulübünün yarış içinde olduğu belirtildi. İşte o takımlar ve 'in beklediği bonservis bedeli... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 19:12
Son dakika transfer haberleri: Zeki Çelik Avrupa devlerini peşine taktı! İşte 3 talibi

'de forması giyen , takımının kazandığı tarihi şampiyonlukta önemli rol oynadı. Performansıyla parmak ısırtan yıldızımız, devlerinin transfer gözdesi konumuna geldi.

PREMIER LİG EKİPLERİ DEVREDE!
Mirror'ın haberine göre, ekipleri , ve , Zeki Çelik'i kadrosuna katmak için yarışıyor.

'de başarılı bir sezonu geride bırakan yıldız sağ bek için 3 kulübün transfer mücadelesine girdiği belirtildi. Lille'de teknik direktör ile yolların ayrılacağı ve Zeki Çelik'in de transfer tekliflerini değerlendireceği kaydedildi.

LILLE DEĞERİNİ BELİRLEDİ!
A Milli yıldızımızın, mevcut sözleşmesinde 2 yıl kalmasına rağmen 3 kulüp için nispeten ekonomik bir seçenek olacağının altı çizildi. Lille'in 24 yaşındaki futbolcu için 13 milyon sterlin bonservis bedeli beklentisi olduğu bildirildi.

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