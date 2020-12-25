Haberler Fransa Ligue 1 Mbappe görevine son verilen Thomas Tuchel'e böyle veda etti! "Maalesef..."

Mbappe görevine son verilen 'e böyle veda etti! "Maalesef..."

Fransız ekibi 'nin yıldız futbolcusu , sürpriz bir kararla görevine son verilen teknik direktör için bir veda mesajı yayınladı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 08:11
Mbappe görevine son verilen Thomas Tuchel'e böyle veda etti! "Maalesef..."

1. Ligi (Ligue 1) takımlarından Saint-Germain'in () teknik direktör 'in görevine son verilmesinin ardından ekibin yıldız futbolcusu , veda mesajı paylaştı.

Mbappe, hesabından, Tuchel ile bir fotoğrafını paylaşarak "Maalesef bu futbolun kanunu ancak buraya gelişinizi kimse unutmayacak. Kulübün tarihinde güzel bir sayfa yazdınız. Teşekkürler." ifadesini kullandı.

Fransız basını, PSG'nin Tuchel'in görevine son verildiğini yazdı. Kulüpten ise henüz resmi açıklama yapılmadı.

2018'de göreve gelen Tuchel'in sözleşmesi Haziran 2021'de sona eriyordu. PSG, Ligue 1'de 35 puanla 3. sırada yer alıyor. Tuchel'in yönetimindeki PSG, geçen sezon Ligue 1'de şampiyon olmuştu ve Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar yükselmişti.

SON DAKİKA