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Lille - Metz maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Fransa Lig...
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Lille - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı gibi milli futbolcularımızın formasını giydiği Lille, sahsında 'i ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Lille - Metz maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 10:55
Lille - Metz maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa 1. Ligi'nde Lille ile karşı karşıya geliyor. Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın oynadığı Lille'in maçları Türk futbolseverler tarafından da takip ediliyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Lille - Metz maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

LILLE - METZ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lille - Metz maçı 13 Eylül Pazar günü saat 14:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

LILLE - METZ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lille: Maignan, Bradaric, Botman, Fonte, Zeki Çelik, Bamba, Sanches, André, Ikoné, Burak Yilmaz

Metz: David, Oukidja, Udol, Boye, Bronn, Centonze, Pajot, Angban, Maïga, Nguette, Niane, Boulaya