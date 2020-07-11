PSG'de Kimpembe'nin sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatıldı!

PSG, Kongo asıllı Fransa Milli Takım oyuncusu Presnel Kimpembe ile 4 yıllık yeni anlaşmaya vardı. Ağustos 2018'de 5 yıllık sözleşme imzalayan 24 yaşındaki oyuncunun mevcut sözleşmesi 12 ay daha uzatıldı.

PSG altyapısından yetişen Kimpembe, teknik direktör Thomas Tuchel yönetiminde takımın kilit oyuncularından biri oldu. Fransız devi ile 136 maça çıkan ve 1 gol kaydeden Kimpembe, 2 yıl önce dünya şampiyonu olan Fransa Milli Takımı'nda da yer aldı.

Fransa'da şampiyon ilan edilen PSG, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Borussia Dortmund'u 2-0 yendikleri karşılaşmadan bu yana resmi maça çıkmadı. Başkent ekibi, Le Havre ile Pazar günü hazırlık maçı oynayacaklar. PSG bir sonraki maçta 24 Temmuz'da Saint Etienne ile Fransa Kupası finaline çıkacak.



