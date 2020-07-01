Bayern Münih Kouassi'yi PSG'nin elinden kaptı! - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Kouassi'yi 'nin elinden kaptı!

Bayern Münih Kouassi'yi PSG'nin elinden kaptı!

Alman devi , Saint-Germain'in genç futbolcusu Tanguy Kouassi ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki futbolcu savunmada görev alıyor. | Son dakika transfer haberleri

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından , ekibi Saint-Germain'den () Tanguy Nianzou Kouassi'yi kadrosuna kattı.

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Kouassi ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın genç milli takımlarında da forma giyen savunma oyuncusu Kouassi'nin Fransız vatandaşlığının yanında Fildişi Sahili vatandaşlığı da bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic, genç futbolcuyu Bayern Münih'e kazandırdıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Kouassi bizim gözümüzde Avrupa'da en büyük yeteneklerden biridir" ifadesini kullandı.

Kouassi'nin savunmada oynadığını, ancak diğer mevkilerde görev alabileceğini ifade eden Salihamidzic, "Onun burada büyük kariyer yapabileceğinden ve bize katkı sağlayacağından eminiz" şeklinde görüş belirtti.

Kouassi, akademisinden yetiştiği PSG takımında aralık ayında Ligue 1'de ilk kez forma giydi. Ligue 1'de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta görev yapan genç futbolcu, ligde 2 de gol kaydetti.


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  1. 01.07.2020
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