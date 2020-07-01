Adebayor'un Olimpia macerası kısa sürdü!
Şubat ayında Paraguay ekibi Olimpia ile sözleşme imzalayan Togolu golcü Emmanuel Adebayor, kulübü ile olan mukavelesini sonlandırdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Togolu golcü Emmanuel Adebayor'un Olimpia macerası kısa sürdü. Corona virüsü sebebiyle ülkesine giden yıldız futbolcu, sağlık riskleri nedeniyle Paraguay'a dönemedi. Kulübü ile temasa geçen tecrübeli futbolcunun karşılıklı olarak sözleşmesinin sona erdirilmesine karar verildi.
36 yaşındaki Adebayor, Türkiye'de Medipol Başakşehir ve Kayserispor formaları da giymişti. Golcü ismin kariyerinde Real Madrid, Manchester City, Tottenham ve Arsenal gibi dev kulüpler de bulunuyor.
- 01.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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