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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Adebayor'un Olimpia macerası kısa sürdü!

Adebayor'un Olimpia macerası kısa sürdü!

Şubat ayında Paraguay ekibi Olimpia ile sözleşme imzalayan Togolu golcü , kulübü ile olan mukavelesini sonlandırdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Togolu golcü 'un Olimpia macerası kısa sürdü. Corona virüsü sebebiyle ülkesine giden yıldız futbolcu, sağlık riskleri nedeniyle Paraguay'a dönemedi. Kulübü ile temasa geçen tecrübeli futbolcunun karşılıklı olarak sözleşmesinin sona erdirilmesine karar verildi.

36 yaşındaki Adebayor, 'de ve formaları da giymişti. Golcü ismin kariyerinde , , Tottenham ve gibi dev kulüpler de bulunuyor.


  1. 01.07.2020
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