Çin'de futbolun başlama tarihi belli oldu!

Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen ve dünya çapında yayılım gösteren corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu süreçte günbegün vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca 30 Haziran Salı gününe ait rakamları duyurdu. Peki, corona virüsü vaka sayısı kaç? İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklaması...