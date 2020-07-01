Çin'de futbolun başlama tarihi belli oldu!
Corona virüsünün ilk görüldüğü ülke olan Çin'de, Süper Lig'in başlama tarihi ertelenmişti. Federasyondan yapılan açıklamaya göre karşılaşmalar 25 Temmuz'da başlayacak.
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen Çin Süper Ligi'nin 25 Temmuz'da başlayacağı duyuruldu. Çin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, salgın sebebiyle 22 Şubat'taki sezon açılışı ertelenen ligin 25 Temmuz'da start alacağı belirtildi.
Karşılaşmaların Suzhou ve Dalian şehirlerinde oynanacağı kaydedilirken, müsabakalara seyirci alınıp alınmayacağı konusunda ise bilgi verilmedi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle ülkede 83 bin 534 kişi hastalığa yakalanırken, 4 bin 634 kişi de hayatını kaybetti.
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