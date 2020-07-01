Futbolda devrim yaratacak teknoloji resmen duyuruldu!
VAR teknolojisinin gelişiyle adeta devrim yaşanan futbola yeni bir teknoloji daha geliyor. FIFA yaptığı açıklama ile gelişmiş ofsayt teknolojisi için harekete geçtiklerini açıkladı.
Aralık 2019'da Katar'da düzenlenen Dünya Kulüpler Kupası'nda yapılan yarı otomatik ofsayt teknolojisinin ilk testinden sonra, gelişmiş ofsayt teknolojisi ile ilgili adımların atıldığı da duyuruldu.
OYUNCU İSKELETLERİ MODELLENECEK
FIFA'dan yapılan açıklamada, yeni otomatik sistemde bir oyuncunun iskeletinin doğru bir şekilde modelleneceği, gelecekte ise oyuncunun hangi vücut parçasının ofsaytta olduğunun ölçüleceği ifade edildi. Aynı zamanda mesafelerin de otomatik olarak kaydedileceği söylendi.
ÜÇÜNCÜ TOPLANTI DA YAPILDI
Oyunun gelişmesine katkı vermek için çabalayan FIFA, 2022-23 sezonunda hayata geçirilmesi planlanan gelişmiş ofsayt teknolojisi için İnovasyon Mükemmelliği Çalışma Grubu üyeleri ile video konferans yoluyla üçüncü toplantının yapıldığını belirtti.
- 01.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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