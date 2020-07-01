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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Futbolda devrim yaratacak teknoloji resmen duyuruldu!

Futbolda devrim yaratacak teknoloji resmen duyuruldu!

teknolojisinin gelişiyle adeta devrim yaşanan futbola yeni bir teknoloji daha geliyor. yaptığı açıklama ile gelişmiş ofsayt teknolojisi için harekete geçtiklerini açıkladı.

Gol çizgisi ve teknolojisinin hayata geçirilmesiyle çehresi değişen futbola yeni bir teknoloji daha geliyor. , yardımcı hakemlerin yükünü azaltacak olan geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için çalışmaların yapıldığını ve sürecin geliştirme aşamasında olduğunu açıkladı.

Aralık 2019'da 'da düzenlenen Dünya Kulüpler Kupası'nda yapılan yarı otomatik ofsayt teknolojisinin ilk testinden sonra, gelişmiş ofsayt teknolojisi ile ilgili adımların atıldığı da duyuruldu.



OYUNCU İSKELETLERİ MODELLENECEK
FIFA'dan yapılan açıklamada, yeni otomatik sistemde bir oyuncunun iskeletinin doğru bir şekilde modelleneceği, gelecekte ise oyuncunun hangi vücut parçasının ofsaytta olduğunun ölçüleceği ifade edildi. Aynı zamanda mesafelerin de otomatik olarak kaydedileceği söylendi.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI DA YAPILDI
Oyunun gelişmesine katkı vermek için çabalayan FIFA, 2022-23 sezonunda hayata geçirilmesi planlanan gelişmiş ofsayt teknolojisi için İnovasyon Mükemmelliği Çalışma Grubu üyeleri ile video konferans yoluyla üçüncü toplantının yapıldığını belirtti.

  1. 01.07.2020
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