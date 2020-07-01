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Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve maçın kadrosu
Fenerbahçe'de forma giydiği dönem birçok başarıya imza atan ve taraftarların sevgilisi haline gelen Alex de Souza'nın ayrılışı, tüm Fenerbahçelileri üzmüştü. Bunun yanı sıra geçtiğimiz sezon futbolculuk kariyerine nokta koyan Volkan Demirel konusunda da taraftarlar bir burukluk yaşamıştı. Sarı lacivertli yönetim, sezon sonunda futbola veda edecek Emre Belözoğlu ile birlikte bu isimlere de jübile yapma kararı aldı. İşte maçta forma giymesi beklenen isimler ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
1 Temmuz 2020 Çarşamba 11:18
Güncelleme: 01.07.2020 11:19
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Fenerbahçe'de geçirdiği 9 yılın ardından olaylı bir şekilde sarı-lacivertlilerle sözleşmesini fesheden Alex de Souza'nın ayrılışı, sadece 'çubuklu'ya gönül verenleri değil tüm taraftarları üzmüştü.
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Alex'in ayrılmasından çok ayrılış şekli döneme damga vurmuş, hiçbir yönetici Alex'i uğurlamaya gitmemişti.
Ancak taraftarlar günler öncesinden Alex'in evinin çevresinde kamp kurmuş, Brezilyalı yıldız ülkesine giderken de binlerce kişi tarafından yolcu edilmişti.
VOLKAN DEMİREL
Fenerbahçe forması giydiği dönemde sayısız başarıya imza atan isimlerden birisi de Volkan Demirel oldu.
Tecrübeli eldiven 17 yıl terlettiği Fenerbahçe formasıyla sayısız şampiyonluk yaşarken, derbi performansı halen herkesin aklında.