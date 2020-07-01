Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve maçın kadrosu

Fenerbahçe'de forma giydiği dönem birçok başarıya imza atan ve taraftarların sevgilisi haline gelen Alex de Souza'nın ayrılışı, tüm Fenerbahçelileri üzmüştü. Bunun yanı sıra geçtiğimiz sezon futbolculuk kariyerine nokta koyan Volkan Demirel konusunda da taraftarlar bir burukluk yaşamıştı. Sarı lacivertli yönetim, sezon sonunda futbola veda edecek Emre Belözoğlu ile birlikte bu isimlere de jübile yapma kararı aldı. İşte maçta forma giymesi beklenen isimler ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri