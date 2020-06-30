Schalke'de Başkan Clemens Tönnies görevinden istifa etti
Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke'de Başkan Clemens Tönnies görevinden istifa etti. Mavi-beyazlılardaki önlenemez düşüşün Tönnies'in bu kararında etkili olduğu belirtildi.
Almanya Bundesliga'da verilen corona virüsü arasından sonra oynanan maçlarda galibiyet yüzü göremeyen Schalke04'te Başkan Clemens Tönnies'in görevinden istifa ettiği bildirildi.
Schalke04 Kulübü'nden yapılan açıklamada, 64 yaşındaki Clemens Tönnies'in 26 yıl külüpte farklı görevlerde hizmet ettiği, son 19 yılda da yönetim kulu başkanı olarak görev yaptığı hatırlatıldı. Başkan Tönnies'in istifa kararının ise saygıyla karşılandığı belirtildi.
Öte yandan Alman medyasında çıkan haberlere göre Clemens Tönnies'in istifasının yaşanan mağlubiyetler ve puan kayıplarının yanı sıra sahibi olduğu iş yerindeki bir çok personelde corona virüsü çıkmasından dolayı yaşanan tartışmaların sebep olduğu ifade edildi.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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