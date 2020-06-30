Schalke'de Başkan Clemens Tönnies görevinden istifa etti - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2020, Salı
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Haberler Almanya Bundesliga Schalke'de flaş istifa! İşte ayrılık nedeni

'de Başkan görevinden istifa etti

Schalke'de Başkan Clemens Tönnies görevinden istifa etti

ekiplerinden 'de Başkan görevinden istifa etti. Mavi-beyazlılardaki önlenemez düşüşün Tönnies'in bu kararında etkili olduğu belirtildi.

'da verilen corona virüsü arasından sonra oynanan maçlarda galibiyet yüzü göremeyen Schalke04'te Başkan 'in görevinden istifa ettiği bildirildi.

Schalke04 Kulübü'nden yapılan açıklamada, 64 yaşındaki Clemens Tönnies'in 26 yıl külüpte farklı görevlerde hizmet ettiği, son 19 yılda da yönetim kulu başkanı olarak görev yaptığı hatırlatıldı. Başkan Tönnies'in istifa kararının ise saygıyla karşılandığı belirtildi.

Öte yandan Alman medyasında çıkan haberlere göre Clemens Tönnies'in istifasının yaşanan mağlubiyetler ve puan kayıplarının yanı sıra sahibi olduğu iş yerindeki bir çok personelde corona virüsü çıkmasından dolayı yaşanan tartışmaların sebep olduğu ifade edildi.

  1. 30.06.2020
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