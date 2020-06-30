Bayern Münih Alexander Nübel ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) şampiyonu Bayern Münih, Schalke 04'te forma giyen Alexander Nübel ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Nübel, "Bayern Münih ile başarılar elde etmek istiyorum." şeklinde konuştu.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Nübel'in bugün sağlık kontrolünden geçtiği belirtilerek genç kaleci ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar bir sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic, Nübel'in Bayern'e gelmesinden dolayı mutlu olduğunu aktararak, "Alexander Nübel en büyük kaleci yeteneklerden biridir ve Bayern Münih'te gelişme sağlayarak yoluna devam edecek. Bu konuda onu destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.
Kaleci Nübel de, sürekli gelişmeyi hedeflediğini belirterek, "Bayern Münih ile başarılar elde etmek istiyorum." şeklinde konuştu.
2015'ten beri Schalke 04'te forma giyen Nübel Bundesliga'da 46 maçta forma giydi.
- 30.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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