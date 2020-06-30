Bayern Münih Alexander Nübel ile 5 yıllık sözleşme imzaladı - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih Alexander Nübel ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Bayern Münih Alexander Nübel ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

(Bundesliga) şampiyonu , 04'te forma giyen ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Nübel, "Bayern Münih ile başarılar elde etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Nübel'in bugün sağlık kontrolünden geçtiği belirtilerek genç kaleci ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar bir sözleşme imzalandığı ifade edildi.

'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic, Nübel'in Bayern'e gelmesinden dolayı mutlu olduğunu aktararak, " en büyük kaleci yeteneklerden biridir ve Bayern Münih'te gelişme sağlayarak yoluna devam edecek. Bu konuda onu destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaleci Nübel de, sürekli gelişmeyi hedeflediğini belirterek, "Bayern Münih ile başarılar elde etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

2015'ten beri 04'te forma giyen Nübel Bundesliga'da 46 maçta forma giydi.

  1. 30.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bayern Münih Alexander Nübel ile 5 yıllık sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA