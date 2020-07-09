Fransa Ligue 1'de 2020-21 sezonunun tarihi ve fikstürü açıklandı!

Dünya çapında yayılım gösteren corona virüsü salgını nedeniyle Fransa Ligue 1'de sezon tescil edilmiş ve Paris-Saint Germain şampiyon olmuştu.

Yeni sezonun ne zaman başlayacağı ise merakla beklenirken Ligue yönetimi, 2020-21 sezonunun fikstürünü ve açılış tarihini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre Fransa Ligue 1, 23 Ağustos'ta start verecek.

İŞTE SEZONUN FİKSTÜRÜ