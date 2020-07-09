Fransa Ligue 1'de 2020-21 sezonunun tarihi ve fikstürü açıklandı! - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Fransa Ligue 1 Resmen açıklandı! İşte Ligue 1'de yeni sezonun tarihi

1'de sezonunun tarihi ve fikstürü açıklandı!

Fransa Ligue 1'de 2020-21 sezonunun tarihi ve fikstürü açıklandı!

Corona virüsü salgını nedeniyle geçtiğimiz aylarda tescil edilen 1'de sezonunun 'ta başlayacağı duyurulurken, fikstür de açıklandı.

Dünya çapında yayılım gösteren corona virüsü salgını nedeniyle 1'de sezon tescil edilmiş ve Paris-Saint Germain şampiyon olmuştu.

Yeni sezonun ne zaman başlayacağı ise merakla beklenirken Ligue yönetimi, sezonunun fikstürünü ve açılış tarihini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre Fransa Ligue 1, 'ta start verecek.

İŞTE SEZONUN FİKSTÜRÜ

  1. 09.07.2020
  2. Güncelleme: 09.07.2020 19:22
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