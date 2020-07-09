Fransa Ligue 1'de 2020-21 sezonunun tarihi ve fikstürü açıklandı!
Corona virüsü salgını nedeniyle geçtiğimiz aylarda tescil edilen Fransa Ligue 1'de 2020-21 sezonunun 23 Ağustos'ta başlayacağı duyurulurken, fikstür de açıklandı.
Dünya çapında yayılım gösteren corona virüsü salgını nedeniyle Fransa Ligue 1'de sezon tescil edilmiş ve Paris-Saint Germain şampiyon olmuştu.
Yeni sezonun ne zaman başlayacağı ise merakla beklenirken Ligue yönetimi, 2020-21 sezonunun fikstürünü ve açılış tarihini duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre Fransa Ligue 1, 23 Ağustos'ta start verecek.
İŞTE SEZONUN FİKSTÜRÜ
- 09.07.2020
- Güncelleme: 09.07.2020 19:22
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fransa Ligue 1'de 2020-21 sezonunun tarihi ve fikstürü açıklandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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