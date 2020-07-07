Martin Terrier Rennes ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı!
Fransa Lig 1 ekiplerinden Rennes, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Martin Terrier ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Lyon'dan transfer edilen genç futbolcu için 12 milyon euro bonservis ödenecek.
Kulüplerden yapılan açıklamaya göre, Rennes, 23 yaşındaki oyuncunun bonservisi için Olympique Lyon'a 12 milyon euro ödeyecek.
Sözleşmedeki bazı özel maddelerin gerçekleşmesi halinde Olympique Lyon, 3 milyon euro daha kazanacak ve oyuncunun başka bir takıma muhtemel transferinden yüzde 15 bonservis bedeli alacak.
Sağlık kontrolünden geçirilen Fransız kanat oyuncusu, Rennes ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı.
Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Martin Terrier, Olympique Lyon formasıyla 77 karşılaşmada 17 kez ağları havalandırdı.
- 07.07.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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