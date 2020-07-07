Martin Terrier Rennes ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı! - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Fransa Ligue 1 Rennes, Martin Terrier'i kadrosuna kattı

Rennes ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı!

Martin Terrier Rennes ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı!

Lig 1 ekiplerinden Rennes, 23 yaşındaki kanat oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Lyon'dan edilen genç futbolcu için 12 milyon euro bonservis ödenecek.

Kulüplerden yapılan açıklamaya göre, Rennes, 23 yaşındaki oyuncunun bonservisi için 'a 12 milyon euro ödeyecek.

Sözleşmedeki bazı özel maddelerin gerçekleşmesi halinde Olympique Lyon, 3 milyon euro daha kazanacak ve oyuncunun başka bir takıma muhtemel transferinden yüzde 15 bonservis bedeli alacak.

Sağlık kontrolünden geçirilen Fransız kanat oyuncusu, Rennes ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen , Olympique Lyon formasıyla 77 karşılaşmada 17 kez ağları havalandırdı.

  1. 07.07.2020
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