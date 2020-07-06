Bordeaux bir oyuncusunda corona virüsü görüldüğünü duyurdu

Fransa Ligue 1 corona virüsü salgını nedeniyle durdurulmasının ardından tescil edilmişti. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımlardan Bordeaux'da bir futbolcuda Covid-19 görüldüğü açıklandı. Kulüp yaptığı duyuru ile haberi paylaşırken oyuncunun adını ise saklı tuttu.

Corona virüsüne yakalanan futbolcunun takımdan izole edildiği ve 14 gün karantinada kalacağı ifade edildi.



