Bordeaux bir oyuncusunda corona virüsü görüldüğünü duyurdu - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Fransa Ligue 1 Fransız ekibinde corona şoku! Kulüp resmen duyurdu

bir oyuncusunda corona virüsü görüldüğünü duyurdu

Bordeaux bir oyuncusunda corona virüsü görüldüğünü duyurdu

Corona virüsü futbolda yayılmaya devam ediyor. Son olarak Fransız ekibi 'da bir oyuncuda corona virüsü görüldüğü açıklandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 corona virüsü salgını nedeniyle durdurulmasının ardından tescil edilmişti. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımlardan 'da bir futbolcuda Covid-19 görüldüğü açıklandı. Kulüp yaptığı duyuru ile haberi paylaşırken oyuncunun adını ise saklı tuttu.

Corona virüsüne yakalanan futbolcunun takımdan izole edildiği ve 14 gün karantinada kalacağı ifade edildi.


  1. 06.07.2020
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