Bordeaux bir oyuncusunda corona virüsü görüldüğünü duyurdu
Corona virüsü futbolda yayılmaya devam ediyor. Son olarak Fransız ekibi Bordeaux'da bir oyuncuda corona virüsü görüldüğü açıklandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Ligue 1 corona virüsü salgını nedeniyle durdurulmasının ardından tescil edilmişti. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımlardan Bordeaux'da bir futbolcuda Covid-19 görüldüğü açıklandı. Kulüp yaptığı duyuru ile haberi paylaşırken oyuncunun adını ise saklı tuttu.
Corona virüsüne yakalanan futbolcunun takımdan izole edildiği ve 14 gün karantinada kalacağı ifade edildi.
- 06.07.2020
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