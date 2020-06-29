PSG Kurzawa'nın sözleşmesini uzattı! - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
29 Haziran 2020, Pazartesi
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Kurzawa'nın sözleşmesini uzattı!

PSG Kurzawa'nın sözleşmesini uzattı!

Transferde sol bek mevkisine öncelik veren 'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertli takımın gözdesi konumunda bulunan Kurzawa, ile olan sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

'ye sol bek transferinde üzücü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir peşinde olduğu Layvin Kurzawa, ile sözleşme yeniledi.

4 YILLIK YENİ SÖZLEŞME!
Sarı-lacivertlilerin hedefleri arasında yer alan Layvin Kurzawa, kulübü Paris Saint-Germain ile nikah tazeledi. Fransız devi yaptığı açıklamada, yıldız sol bek ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

  1. 29.06.2020
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