PSG Kurzawa'nın sözleşmesini uzattı!

Fenerbahçe'ye sol bek transferinde üzücü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir peşinde olduğu Layvin Kurzawa, PSG ile sözleşme yeniledi.

4 YILLIK YENİ SÖZLEŞME!

Sarı-lacivertlilerin transfer hedefleri arasında yer alan Layvin Kurzawa, kulübü Paris Saint-Germain ile nikah tazeledi. Fransız devi yaptığı açıklamada, yıldız sol bek ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.