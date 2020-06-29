PSG Kurzawa'nın sözleşmesini uzattı!
Transferde sol bek mevkisine öncelik veren Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertli takımın gözdesi konumunda bulunan Kurzawa, Paris Saint Germain ile olan sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.
Fenerbahçe'ye sol bek transferinde üzücü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir peşinde olduğu Layvin Kurzawa, PSG ile sözleşme yeniledi.
4 YILLIK YENİ SÖZLEŞME!
Sarı-lacivertlilerin transfer hedefleri arasında yer alan Layvin Kurzawa, kulübü Paris Saint-Germain ile nikah tazeledi. Fransız devi yaptığı açıklamada, yıldız sol bek ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
- 29.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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