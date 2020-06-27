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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Fransa Ligue 1 Monaco resmen açıkladı! Hollanda'dan genç yetenek...

resmen açıkladı! ...

Monaco resmen açıkladı! Anthony Musaba...

Son dakika transfer haberi... , son olarak Hollanda Ligi NEC Nijmegen forması giyen ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi , Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından 'yı kadrosuna kattı.


Monaco Kulübü, 19 yaşındaki Hollandalı sağ kanat oyuncusu Musaba ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığını ve imzanın transfer dönemi başladığında resmileşeceğini duyurdu.

Fransa basınında yer alan haberlerde, Musaba'nın transferi için yaklaşık 2 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği öne sürüldü.

Vitesse'nin altyapısından yetişen Musaba, geçen sezon transfer olduğu NEC Nijmegen'de 26 maça çıkarak 9 gol atmıştı.

  1. 27.06.2020
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