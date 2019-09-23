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23 Eylül 2019, Pazartesi
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’la güldü

PSG Neymar’la güldü

'ın 1 Ekim'de ağırlayacağı Neymarlı , dün akşam 'dan 3 puanı kaptı: . Sevilla deplasmanına çıkan R.Madrid ise Benzema'nın golüyle 3 puanı aldı: 1-0. Diagne'ye maç kadrosunda yer vermeyen de Anderlehct'i yendi.

'ın 1 Ekim'de ağırlayacağı Neymarlı , dün akşam 'dan 3 puanı kaptı: . Sevilla deplasmanına çıkan R.Madrid ise Benzema'nın golüyle 3 puanı aldı: 1-0. Diagne'ye maç kadrosunda yer vermeyen de Anderlehct'i yendi.

  1. 23.9.2019
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