Umut Bozok'un yeni takımı belli oldu
Ümit Milli Takım forması da giyen 22 yaşındaki golcü oyuncu Umut Bozok, Fransa 2. Lig takımlarından Lorient'a transfer oldu. Genç futbolcu, yeni kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzalayacak. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İki sezon önce Nimes formasıyla ligde attığı 24 golle gol krallığı yaşayan ve takımının Fransa Ligue 1'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Umut Bozok'un yeni takımı belli oldu.
L'Equipe'te yer alan habere göre genç golcü, Ligue 2 takımlarından Lorient ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Bozok'un bonservisinin 1,5 milyon euro olduğu ifade edildi.
Ligue 1'de Nimes formasıyla geride bıraktığımız sezon istediği şansı bulamayan Umut Bozok, 25 maçta 2 gol atarken 3 de asist yapmıştı. Golcü futbolcu sık sık Galatasaraylı olduğunu dile getiriyordu.
- 16.06.2019
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İki başkana şok
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Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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Mbaye Diagne Galatasaray'ı sildi!
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serdar akay gs muriç i alırsa diagne gibi 1.2 yıl sonra göndermeye çalışır.arsenal den Nketiah veya real madrid ten tomas bu 2 oyuncudan1 i kiralanabili
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız Çin'e 3-0 kaybetti
Toplam 1
Yorum
berlin Voleydolda çıta çok yükseldi. 10-12 takım çok iyi. Herkes birbirine yener.
Umut Bozok'un yeni takımı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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