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16 Haziran 2019, Pazar
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'un yeni takımı belli oldu

Umut Bozok'un yeni takımı belli oldu

forması da giyen 22 yaşındaki golcü oyuncu , 2. Lig takımlarından Lorient'a transfer oldu. Genç futbolcu, yeni kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzalayacak. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İki sezon önce Nimes formasıyla ligde attığı 24 golle gol krallığı yaşayan ve takımının Ligue 1'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan 'un yeni takımı belli oldu.

L'Equipe'te yer alan habere göre genç golcü, Ligue 2 takımlarından Lorient ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Bozok'un bonservisinin 1,5 milyon euro olduğu ifade edildi.

Ligue 1'de Nimes formasıyla geride bıraktığımız sezon istediği şansı bulamayan Umut Bozok, 25 maçta 2 gol atarken 3 de asist yapmıştı. Golcü futbolcu sık sık Galatasaraylı olduğunu dile getiriyordu.

  1. 16.06.2019
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