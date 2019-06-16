İki sezon önce Nimes formasıyla ligde attığı 24 golle gol krallığı yaşayan ve takımının Fransa Ligue 1'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Umut Bozok'un yeni takımı belli oldu.

L'Equipe'te yer alan habere göre genç golcü, Ligue 2 takımlarından Lorient ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Bozok'un bonservisinin 1,5 milyon euro olduğu ifade edildi.

Ligue 1'de Nimes formasıyla geride bıraktığımız sezon istediği şansı bulamayan Umut Bozok, 25 maçta 2 gol atarken 3 de asist yapmıştı. Golcü futbolcu sık sık Galatasaraylı olduğunu dile getiriyordu.