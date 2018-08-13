Mehmet Zeki Çelik Fransa'da haftanın 11'inde
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ağustos 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Çelik Fransa'da haftanın 11'inde

    Mehmet Zeki Çelik Fransa'da haftanın 11'inde

    'nde (Ligue 1) ilk haftanın 11'inde, Lille'de forma giyen milli futbolcu Çelik de yer aldı.

    Fransız spor dergisi , Ligue 1'de ilk haftanın maçlarında ortaya koydukları performansları nedeniyle haftanın en iyi 11'ine giren oyuncuları açıkladı.

    Lille'in, konuk ettiği Rennes'i 3-1 yendiği maçta gösterdiği performansıyla ön plana çıkan , listeye adını yazdırdı.

    Lille'in bu yaz İstanbulspor'dan ettiği Mehmet Zeki, Fransız kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. 21 yaşındaki savunma oyuncusunun, 1981-1983 arasında oynayan Engin Verel'in ardından Lille'de forma giyecek ikinci Türk futbolcu olacağı duyurulmuştu.

    Bursaspor altyapısından yetişen Mehmet Zeki, 2016-2017 sezonu öncesinde İstanbulspor'a transfer oldu. Genç sağ bek, 1. Lig'de gösterdiği performansla teknik direktör tarafından A 'ın aday kadrosuna çağrıldı. Mehmet Zeki, 'nin ile geçen ay yaptığı hazırlık maçında da forma giydi.

    France Football'un seçtiği haftanın 11'i şöyle:

    Kaleci: Benjamin Lecomte (Montpellier)

    Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Luiz Gustavo (), ( Saint-Germain), Ferland Mendy (Olympique Lyon)

    Orta Saha: Sada Thioub (Nimes), Ibrahima Sissoko (Strasbourg), Dimitri Payet (Olympique Marsilya), Rony Lopes (Monaco)

    Forvet: Lois Diony (Saint-Etienne), Naim Sliti (Dijon)

    1. 13.8.2018 13:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mehmet Zeki Çelik Fransa'da haftanın 11'inde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN