Monaco yenilgi sonrası o paraları iade edecek – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    Monaco yenilgi sonrası o paraları iade edecek

    Monaco yenilgi sonrası o paraları iade edecek

    'nde (Ligue 1) Saint-Germain'e (), deplasmanda 7-1 yenilen Monaco, dün akşamki maça gelen taraftarlarının bilet parasını iade edecek.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Misafir tribününde olan kırmızı-beyazlı seyircilerin bilet paralarının geri ödeneceği belirtildi.

    Fransız basını, Monaco Kulübü Başkan Yardımcısı Vadim Vasilyev'in maçtan sonra, sahada sadece seyircinin ayakta kaldığını söylediğini ve desteklerinden dolayı taraftarlara teşekkür ettiğini yazdı.

    Ligue 1'in 32. haftasında lider , 'te bulunan Parc des Princes'te Monaco'yu ağırlamış ve 7-1'lik galibiyetle bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:59
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