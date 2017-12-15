 Ligue 1'de gelecek sezon VAR kullanılacak – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Ligue 1'de gelecek sezon VAR kullanılacak

    Ligue 1'de gelecek sezon VAR kullanılacak

    Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) gelecek sezondan itibaren Video Yardımcı Hakem uygulamasının (VAR) başlatılmasına karar verildi.

    Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Noel Le Graet yaptığı açıklamada, Ligue 1'de gelecek sezon VAR'ı uygulamaya başlayacaklarını belirtti. Ayrıca VAR'ı futbol kulüplerinin başkanları ve hakemlerin de istediğini söyledi.

    FIFA'nın onayından sonra başlaması beklenen VAR uygulaması, gol ve penaltı pozisyonlarında, kırmızı kartlarda ve cezalandırılan futbolcunun kimlik hatasını düzeltmek için kullanılacak.

    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:38
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