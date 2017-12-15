Ligue 1'de gelecek sezon VAR kullanılacak
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) gelecek sezondan itibaren Video Yardımcı Hakem uygulamasının (VAR) başlatılmasına karar verildi.
Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Noel Le Graet yaptığı açıklamada, Ligue 1'de gelecek sezon VAR'ı uygulamaya başlayacaklarını belirtti. Ayrıca VAR'ı futbol kulüplerinin başkanları ve hakemlerin de istediğini söyledi.
FIFA'nın onayından sonra başlaması beklenen VAR uygulaması, gol ve penaltı pozisyonlarında, kırmızı kartlarda ve cezalandırılan futbolcunun kimlik hatasını düzeltmek için kullanılacak.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:38
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140 bin TL+bloke cezası
Toplam 1
Yorum
fenerli bedavaya verin su adamı bıktık biz bu adamdan
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Gomis müjdesi
Toplam 7
Yorum
öğretici sen çakma tosun paşayla karıştırdın galiba ! çakma tosun paşa her maç en az 5 tane sarı kartlık hareketi var ! faulü rakibe veriyor hakemler
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Büyük şok! İşte Fener'in son saniye hatası! / İZLEYİN
Toplam 6
Yorum
berlin Avrupa şampiyonu Fener. Çalışın sizinde olsun. En büyük kupa.
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