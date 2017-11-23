 Lille, Marcelo Bielsa ile yolları ayırdı – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Lille, Marcelo Bielsa ile yolları ayırdı

    Lille, Marcelo Bielsa ile yolları ayırdı

    Fransa'da Ligue 1'de geride kalan 13 haftasında sadece 3 galibiyet ve de 3 beraberlik alarak 19'üncü sırada bulunan Lille'de teknik direktör Marcelo Bielsa ile yollar ayrıldı.

    Geçtiğimiz Şubat ayında Lille ile iki yıllığına anlaştığı duyurulan ancak kişisel nedenlerle görevine Haziran ayında başlayan Marcelo Bielsa, son olarak Fransa Ligi'nin mütevazi takımlarından Amiens deplasmanında da 3-0'lık skor ile mağlup ayrılması kulüp yönetiminin sabrını taşırdı ve Arjantinli teknik adamın görevine bugün son verildi.

    Kariyerinde daha önce Arjantin ve Şili milli takımlarını da çalıştıran Bielsa, transfer döneminde Lille takımına 60 milyon Eurodan fazla harcama yaptırmıştı.

    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:43
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