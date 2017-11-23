Lille, Marcelo Bielsa ile yolları ayırdı
Fransa'da Ligue 1'de geride kalan 13 haftasında sadece 3 galibiyet ve de 3 beraberlik alarak 19'üncü sırada bulunan Lille'de teknik direktör Marcelo Bielsa ile yollar ayrıldı.
Geçtiğimiz Şubat ayında Lille ile iki yıllığına anlaştığı duyurulan ancak kişisel nedenlerle görevine Haziran ayında başlayan Marcelo Bielsa, son olarak Fransa Ligi'nin mütevazi takımlarından Amiens deplasmanında da 3-0'lık skor ile mağlup ayrılması kulüp yönetiminin sabrını taşırdı ve Arjantinli teknik adamın görevine bugün son verildi.
Kariyerinde daha önce Arjantin ve Şili milli takımlarını da çalıştıran Bielsa, transfer döneminde Lille takımına 60 milyon Eurodan fazla harcama yaptırmıştı.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:43
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6 kilo et yediler!
Toplam 8
Yorum
karakartal Fazlasıyla hakettiler dinlenmeyi
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Beşiktaş'ta Leipzig maçı alarmı
Toplam 2
Yorum
BJK Beşiktaş için grubun bence en zor deplasman maçı olacak, beraberlik iyi sonuç olur mağlubiyet almadan gruptan çıkmış olur.
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Bedelsiz başarı!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ helal kardeşim lafı gediğine oturttun ! bize söyleyecek bir şey yok bu bukalemunlar renkten renge giriyor cl maçlarında KUDURUN KUDURUN !
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