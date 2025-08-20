Kerem-Alvarez harekatı

Bir yandan Şampiyonlar Ligi'ne kalmanın hesaplarını yapan F.Bahçe, bir yandan da takıma takviye yapmaya devam ediyor. Daha önce Başkan Ali Koç'un dediği iki kanat ve bir orta saha transferini gerçekleştirmek isteyen sarı-lacivertliler, Nene ile yan bölgelerden birini tamamladı. Şimdi sıra sol kanatta görev yapan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile orta alanda forma giyen İngiliz ekibi West Ham'ın Meksikalı yıldızı Edson Alvarez'e geldi. Sarı-lacivertliler iki isim için de geri sayıma geçti.

UÇAK KALKIŞA HAZIR BİR ŞEKİLDE BEKLİYOR

Kerem Aktürkoğlu ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, kulübü Benfica ile artık son pürüzleri gidermeye çalışıyor. Taraflar arasında anlaşmanın an meselesi olduğu öğrenilirken, West Ham ile de Alvarez konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Satın alma opsiyonuyla birlikte 25 yaşındaki ön libero konusunda el sıkışan sarı-lacivertliler, Alvarez ile görüşmelere start verdi. Meksikalı oyuncu 'olur' verirse hemen uçak kaldırılacak ve Alvarez çubuklu formayı giyecek.

SON ANDA TALİPLERİ ÇIKTI

Fenerbahçe'nin transferinde büyük bir aşama kaydettiği Alvarez'e son anda talipler çıktı. İnter, Dortmund ve Porto gibi önemli takımların da temasa geçtiği başarılı futbolcu, F.Bahçe'den süre istedi. Meksikalı ön libero tüm teklifleri dinlendikten sonra kararını vereceği iletince bitme aşamasındaki transfer uzadı.