TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Jonathan David sürprizi! Haber yolladı
Fenerbahçe'de gelecek sezon için santrfor çalışması başladı. Sarı lacivertliler bu noktada gündemine Jonathan David'i aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (FB transfer haberi)
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Yeni sezonda dünya çapında bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen F.Bahçe, Lille'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jonathan David için harekat başlattı.
Avrupa'nın dev kulüplerinin de takibine aldığı Kanadalı oyuncu için en ciddi teklifi İtalyan ekibi Inter yaptı. Milano temsilcisi, David'e senelik 5 milyon euro önerdi. Ancak 25 yaşındaki futbolcu, 9 milyon euro talep etti. Görüşmeler başlamadan bitti.
SEZON SONU
Kanadalı oyuncunun bu teklife sıcak baktığı ve "Sezon sonunda görüşelim" diyerek haber yolladığı belirtildi.
Bu sezon Lille ile Ligue 1'de 28, Şampiyonlar Ligi'nde 10, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 ve Coupe de France'da 3 maça çıkan David, bu maçlarda 25 gol attı.
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