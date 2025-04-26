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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Jonathan David sürprizi! Haber yolladı

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Jonathan David sürprizi! Haber yolladı

Fenerbahçe'de gelecek sezon için santrfor çalışması başladı. Sarı lacivertliler bu noktada gündemine Jonathan David'i aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Jonathan David sürprizi! Haber yolladı

Yeni sezonda dünya çapında bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen F.Bahçe, Lille'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jonathan David için harekat başlattı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Jonathan David sürprizi! Haber yolladı

Avrupa'nın dev kulüplerinin de takibine aldığı Kanadalı oyuncu için en ciddi teklifi İtalyan ekibi Inter yaptı. Milano temsilcisi, David'e senelik 5 milyon euro önerdi. Ancak 25 yaşındaki futbolcu, 9 milyon euro talep etti. Görüşmeler başlamadan bitti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Jonathan David sürprizi! Haber yolladı

SEZON SONU
Bu durum sonrasında F.Bahçe, devreye girdi. 1.78'lik santrfora menajerler aracılığıyla "David'in istediği yıllık ücreti karşılamaya hazırız" mesajı gönderildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Jonathan David sürprizi! Haber yolladı

Kanadalı oyuncunun bu teklife sıcak baktığı ve "Sezon sonunda görüşelim" diyerek haber yolladığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Jonathan David sürprizi! Haber yolladı

Bu sezon Lille ile Ligue 1'de 28, Şampiyonlar Ligi'nde 10, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 ve Coupe de France'da 3 maça çıkan David, bu maçlarda 25 gol attı.

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