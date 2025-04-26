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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat: N'diaye önce insan olsun!

İrfan Can Eğribayat: N'diaye önce insan olsun!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat açıklamalarda bulundu. İşte Eğribayat'ın açıklamaları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 21:25
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İrfan Can Eğribayat: N'diaye önce insan olsun!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin kalecisi İrfan Can Eğribayat açıklamalarda bulundu. İşte İrfan Can'ın maç sonrası değerlendirmeleri...

"N'DIAYE ÖNCE İNSAN OLSUN!"

"Başka şeylerden başlamak istiyorum. Antep'e biz depremde çok fazla yardımcı olmaya çalıştık, onların acılarını yaşamaya çalıştık. Isınmada su istediler, verdim. Attığımız gole sevindiğim için tüm stadyum, kale arkası direkt ana, kız kardeş küfürler, hoş değil. Küfür edene kadar bir kere tepki vermedim. Futbol oyun kuralları içerisinde tepki verdim golden sonra. Takımım 3-1 önde tabii ki zamana oynayacağım. İlk yarıda neler yaptılar. Kaleci Burak çok sevgili kardeşim, ilk yarıda autu 1 dakikada kullanıyor, tepki yok. Biz yapınca tepkiler başlıyor. Direkt ana, bacı küfürler başlıyor. Ben sadece güldüm. "Allah'ım inşallah bu maçı bize kazandır" dedim. Ama gerçekten yapılan hoş değil. Gollerde sevindim, daha da kışkırttılar. N'Diaye maçtan sonra sırtıma dirsek atıyor. Haftaya Beşiktaş maçı var, ben ona bir şey yapamıyorum. Nerenin futbolcusu olduğunu iyi biliyorum. Önce insan olsun!"

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