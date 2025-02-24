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Haberler Fenerbahçe GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI - Derbi maçı canlı anlatım

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI - Derbi maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası RAMS Park'ta kıtalararası derbiye sahne oluyor. Okan Buruk yönetiminde bu sezon 20 galibiyet 3 beraberlik alarak sezona namağlup devam eden Cimbom, sarı-lacivertliler karşısında seriyi sürdürmek istiyor. 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ikinci sırada yer alan Jose Mourinho önderliğindeki Fenerbahçe ise şampiyonluk yarışında puan farkını kapatmayı amaçlıyor. Milyonlarca futbolsever tarafından takip edilecek mücadelede hangi takımın kazanacağı merak ediliyor. İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı canlı anlatım...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 19:02 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 21:11
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GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI - Derbi maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Milyonlarca futbolseveri ekranlara bağlayacak karşılaşmada her iki takım da 3 puanın sahibi olmak istiyor.

Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren micadele öncesi 63 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, zorlu maçta kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Buruk: İlk maçta bunu yapmıştık Devamını Oku BUNU DA OKU

Jose Mourinho ile sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe ise 57 puanla ikinci sırada buluyor. Ezeli rakibi karşısında hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, zirve yarışısında yara almadan yoluna devam etmek istiyor.

Mourinho: Kimliğinizi kaybederseniz... Devamını Oku BUNU DA OKU

Kritik derbide sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

İŞTE GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ İLK 11'LERİ:

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Barış Alper, Gabriel Sara, Sallai, Victor Osimhen

Fenerbahçe: İrfan, Oğuz, Skriniar, Çağlar, Yusuf, Kostic, Fred, Szymanski, Tadic, En-Nesyri, Dzeko

Galatasaray-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

F.Bahçe RAMS Park'a geldi! Devamını Oku BUNU DA OKU

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GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başladı.

G.Saray maç için RAMS PARK'a geldi! Devamını Oku BUNU DA OKU

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta başladı. Galatasaray-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Icardi'den derbi öncesi üçlü! Devamını Oku BUNU DA OKU

OSIMHEN İLE EN-NESYRI KARŞI KARŞIYA

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray'ın forveti Victor Osimhen ile Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri karşı karşıya geliyor. Yıldız isimlerin gol ve asist sayısı merak edilirken, iki isim de gol krallığı yarışında dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.

İşte Osimhen ve En-Nesyri'nin istatistikleri:

GALATASARAY FIRSATI KAÇIRMAK İSTEMİYOR

Ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında 3 puanın sahibi olmak isteyen Galatasaray, kazanması durumunda önemli bir avantaj yakalayacak. 63 puanla birinci sırada yer alan Cimbom, sarı-lacivertlileri yenerek, rakibiyle olan puan farkını 9'a çıkartmayı hedefliyor. Teknik Direktör Okan Buruk önderliğinde derbiye hazırlanan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor.

FENERBAHÇE KRİTİK VİRAJA GİRİYOR

Şampiyonluk yarışında kritik viraja giren Fenerbahçe, Galatasaray maçında 3 puan için sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar ile olan 6 puanlık farkı 3'e düşürmenin hesaplarını yapan Kanarya, kaybetmesi durumunda ağır yara alacak. Jose Mourinho yönetiminde mücadeleye hazırlanan sarı-lacivertlilerin nasıl performans göstereceği taraftarlar tarafından heyecanla takip ediliyor.

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GALATASARAY İLE FENERBAHÇE ARASINDA 402. RANDEVU

17 Ocak 1909 tarihinden itibaren birbirleriyle rakip olmaya devam eden Galatasaray ile Fenerbahçe 402 kez kozlarını paylaşıyor. Ezeli rekebatte bugüne kadar 401 defa karşı karşıya gelen takımlar, unutulmaz maçlara imza attı. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 149 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 1'i hükmen olmak üzere 129 defa rakibini mağlup etti. İki takım 123 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 542 golüne, Aslan 500 golle karşılık verdi.

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SÜPER LİG'DE 136. MAÇ

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 135 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 53 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar da 38 kez 3 puanla ayrılan taraf olurken, 44 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 164, sarı-kırmızılılar ise 133 gol atma başarısı gösterdi.

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ÜSTÜNLÜK GALATASARAY'DA

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında devam eden şampiyonluk yarışısında Kadıköy'deki maçı 3-1 kazanan Galatasaray, skor avantajını korumayı amaçlıyor. Ezeli rakipler arasında 9'u lig, 1'i de Süper Kupa olmak üzere oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 3 kez kazandı. 2 mücadele ise berabere sona erdi.

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DERBİYE YABANCI HAKEM

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçını Sloven hakem Slavko Vincic'in yönetiyor. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Kadir Sağlam üstleniyor.

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İKİ TAKIMIN MAÇINDA DA GÖREV ALDI

Galatasaray ile Fenerbahçe ararsında oynanacak derbiyi yöneten Slavko Vincic, daha önce Galatasaray'ın 2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Club Brugge ile deplasmanda oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı maçta, Fenerbahçe'nin de 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Benfica ile evinde karşılaştığı ve 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadelede görev aldı.

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1970'DEN SONRA BİR İLK

Galatasaray - Fenerbahçe derbisine uzun yıllar sonra ilk kez yabancı bir hakemi atandı. İki takım arasında 10 Haziran 1959 tarihindeki derbiyi ilk kez yabancı hakem yönetti ve Yugoslav Markovic görev aldı. Yabancı hakemin görev yaptığı son derbi ise 26 Nisan 1970 tarihinde yapıldı ve Avusturyalı Alois Kessler düdük çaldı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Lig müsabakalarında bugüne kadar 17 yabancı hakem görev aldı. Geride kalan derbilerde iki takım da 5'şer kez kazanırken, 7 maç ise berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda Sarı-lacivertliler 18, sarı-kırmızılılar da 14 gol kaydetti.

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