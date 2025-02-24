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Haberler Galatasaray Derbide Victor Osimhen ile ve Mert Hakan Yandaş arasında sinirler gerildi!

Derbide Victor Osimhen ile ve Mert Hakan Yandaş arasında sinirler gerildi!

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele esnasında Osimhen ve Mert Hakan Yandaş arasında tansiyon yükseldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 21:04
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Derbide Victor Osimhen ile ve Mert Hakan Yandaş arasında sinirler gerildi!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde 33. dakikada sinirler gerildi.

Victor Osimhen, Yusuf Akçiçek ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Osimhen ve Galatasaray yedek kulübesi penaltı bekledi.

Hakem Vincic, VAR'ı bir süre dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi. Bu sırada Osimhen ile Fenerbahçe yedek kulübesineki Mert Hakan sözlü dalaşa girdi. Osimhen, Mert Hakan'a sus işareti yaptı.

Yedek kulübelerinin de tartışmaya dahil olmasının ardından iki takımın idari menajerleri sarı kart gördü.

İŞTE O ANLAR:

Not: Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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