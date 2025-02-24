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Haberler Galatasaray Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: İlk maçta bunu yapmıştık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: İlk maçta bunu yapmıştık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 19:28 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 19:58
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: İlk maçta bunu yapmıştık

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor.

Dev derbi öncesi sarı kırmızılı teknik direktör Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE O İFADELER

"Avrupa kupası maçlarından dolayı uzun bir hazırlık şansımız olmadı. Dün taktik idman yaptık. Havalar da kötüydü, sahalar uygun değildi çalışmaya. Dün güzel bir zeminde çalıştık. Son antrenmanı iyi bir şekilde yaptık. Oyuncularımız hazır ve motive. Onlara büyük motivasyondan çok, bu tür maçlarda provokasyonlar var. Dİkkat etmek gerekiyor. Saha içi ve dışını iyi yönetmek gerekiyor. Sadece oyuna odaklanmak istiyoruz, en büyük isteğim bu. İlk maçta sadece oyuna odaklanmıştık. Taktiksel olarak iki takım da hazır. Rakibimizin 11'i beklediğimiz gibi. Son dakika Çağlar girdi oraya. Dizilişi bekliyorduk, 3-4-1-2. İki tane orta saha Lemina ve Torreira, önlerinde Sara olacak. Geçen hafta Rize maçında buna döndük. Frankowski, Eren, Lemina gibi yeniler var. Geçen hafta onlarla kısa oynadık. Alışacağız, birbirimizi göreceğiz. Kaliteli, bu maçları oynayabilecek oyuncular. Kendi sahamızdayız. Taraftarımızın baskısıyla cesaretimizi ortaya koyacağız. Galatasaray cesaretiyle, isteğiyle, kazanacak.. 2.5 senede 2 şampiyonluk, rekorlar var. Bugün de bu maç kazandığımız zaman 4 puanlık maç. Berabere kalınca 2 puanlık bir maç, ikili averajdan. Amacımız kazanmak için her şeyi yapmak. Rakibimiz de kaliteli bir takım. Topa sahip olan bir takım değil. 3. bölge baskıları var, kendi sahasında 11 kişiyle kapanmaları var. Rakibi tanıyoruz.

"ICARDI'NİN GELİŞİ..."

"Icardi'nin gelişi pozitifi bir hava yaratıyor. Dün akşam yemekte onun geçmiş doğum günü pastasını kestik. Dileği bu maçı kazanmaktı. İstekliyiz, pozitif. Yunus'un kadroya dönmesi de çok önemli. Bu dönemde Yunus gibi, Jakobs gibi arkasında net bekleyen oyuncular olmadan zorlandık. Icardi öyle, Morata dışarıda. Tam takım olunca çok daha güçlü olacağız. İki takımın da yedek kulübesi geniş. Bu benim açımdan da sevindirici. Bir önceki Avrupa maçında tam tersiydi."

"TELEFONLARI BIRAKALIM"

"Kazanmak istiyoruz. Her zaman yanımızdalar. Çok büyük destekleri var. Onlardan dileğim sakin olup maça konsantre olmaları. En büyük isteğim bu. Sadece sahaya, oyuna odaklanalım. Telefonları bırakalım."

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