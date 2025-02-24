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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jose Mourinho: Kimliğinizi kaybederseniz...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho: Kimliğinizi kaybederseniz...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'a konuk oluyor. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 19:11 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 19:59
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho: Kimliğinizi kaybederseniz...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'a konuk oluyor. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ:

Her maç aynı durum geçerli. Rakibinize saygı duymazsanız, kendi oyununuz anlamında iyi hazırlanmış oluruz. Maç içinde kimliğinizi kaybederseniz potansiyelinizi sahaya yansıtamazsınız. Oyun yapımıza bakarsanız, bu son dönemde aldığımız iyi sonuçları getiren oyun kimliğimizi sahaya yansıtıyoruz.

Herkes önemli, takımın bütünselliği önemli. İyi savunma yapmalı, goller atmalısınız. Bu bir denge işi. Biz bu dengeli bir takımla sahadayız. Her pozisyonda harika opsiyonlarımız olan kulübemiz var.

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