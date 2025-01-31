Fenerbahçe Ognjen Mimovic transferini açıkladı!

Fenerbahçe'de önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertli ekip, resmi sosyal medya hesabından Ognjen Mimovic transferi için oyuncunun kulübü ve kendisi ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic'in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.

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