Dış basında Fenerbahçe yorumu: Mourinho kıl payı...
UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe grubu 24. sırada tamamlayarak play off turuna kalmayı başardı. Braga'nın 90+4. dakikada golünün iptal edilmesi de sarı lacivertlilere turu getirirken, bu heyecan dış basında manşetlere taşındı. İşte Fenerbahçe'nin "kıl payı" aldığı play off bileti ve Mourinho manşetleri...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 04:31 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 04:35
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Midtjylland karşısında 2-1'lik avantajı koruyamayan ve 2-2'lik beraberliğe razı olan Fenerbahçe'de yedek kulübesi maçın son dakikalarında stresli bir şekilde puan tablosunu takip etti. Ama 24. sırada kalan Mourinho'nun talebeleri play off'lara kalmayı başardı. (Flashscore)
Avrupa Ligi'nde takımı Fenerbahçe 24. sırada grubu bitiren ve play off hakkı kazanan Mourinho rahat bir nefes aldı. (Corriere dello Sport)
Mourinho'nun Fenerbahçe'si, Midtjylland ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası Avrupa Ligi'ne utanç verici bir şekilde veda etmekten kurtuldu. Jose, Avrupa kupaları koleksiyonuna bir yenisini ekleme şansını sürdürüyor. (Fox)
Mourinho'nun Fenerbahçe'si Midtjylland deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrılsa da Avrupa Ligi play off biletini cebine koydu. Mourinho, Avrupa başarılarına bir yenisini ekleme konusunda optimist... (FootBoom)
Dzeko attı, Mourinho turladı. Midtjylland deplasmanındaki 2-2'lik beraberlik Fenerbahçe'yi son sıradan play off'a taşıdı. (Calciomercato)
Ajax, Galatasaray'ı devirdi; Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si play-off'lara son anda uzandı, Braga veda etti. (Eurosport)
Mourinho'nun Fenerbahçesi Avrupa Ligi'nde elenmekten kıl payı kurtuldu! (Pulsesports)
Cezalı Mourinho'dan yoksun Fener, Midtjylland'la 2-2 berabere kalsa da Braga'yı ardında bırakarak play off'u biletini kurtardı. (Marca)
Mourinho'nun Fenerbahçe'si karşısında bir gollük fark Braga'yı Avrupa'dan eledi. (Corriere della Sera)
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