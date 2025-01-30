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Haberler Fenerbahçe Dış basında Fenerbahçe yorumu: Mourinho kıl payı...

Dış basında Fenerbahçe yorumu: Mourinho kıl payı...

UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe grubu 24. sırada tamamlayarak play off turuna kalmayı başardı. Braga'nın 90+4. dakikada golünün iptal edilmesi de sarı lacivertlilere turu getirirken, bu heyecan dış basında manşetlere taşındı. İşte Fenerbahçe'nin "kıl payı" aldığı play off bileti ve Mourinho manşetleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 04:31 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 04:35
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Dış basında Fenerbahçe yorumu: Mourinho kıl payı...

Kıl payı Mourinho... Fenerbahçe, Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı, gol farkından grubu 24. sırada bitirerek play off'a çıktı. (La Gazzetta dello Sport)

Dış basında Fenerbahçe yorumu: Mourinho kıl payı...

Fenerbahçe maçı kazanmasa da önemli olan şeyi, play off turunu elde ederek rahatladı. (A Bola)

Dış basında Fenerbahçe yorumu: Mourinho kıl payı...

Sonuna kadar heyecan ve dram... Fenerbahçe, Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı, Braga'yı ardında bırakarak 24. sıradan Avrupa Ligi'nde play off'a uzandı. (Record)

Dış basında Fenerbahçe yorumu: Mourinho kıl payı...

Midtjylland karşısında 2-1'lik avantajı koruyamayan ve 2-2'lik beraberliğe razı olan Fenerbahçe'de yedek kulübesi maçın son dakikalarında stresli bir şekilde puan tablosunu takip etti. Ama 24. sırada kalan Mourinho'nun talebeleri play off'lara kalmayı başardı. (Flashscore)

Dış basında Fenerbahçe yorumu: Mourinho kıl payı...

Avrupa Ligi'nde takımı Fenerbahçe 24. sırada grubu bitiren ve play off hakkı kazanan Mourinho rahat bir nefes aldı. (Corriere dello Sport)

Dış basında Fenerbahçe yorumu: Mourinho kıl payı...

Mourinho'nun Fenerbahçe'si, Midtjylland ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası Avrupa Ligi'ne utanç verici bir şekilde veda etmekten kurtuldu. Jose, Avrupa kupaları koleksiyonuna bir yenisini ekleme şansını sürdürüyor. (Fox)

Dış basında Fenerbahçe yorumu: Mourinho kıl payı...

Mourinho'nun Fenerbahçe'si Midtjylland deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrılsa da Avrupa Ligi play off biletini cebine koydu. Mourinho, Avrupa başarılarına bir yenisini ekleme konusunda optimist... (FootBoom)

Dış basında Fenerbahçe yorumu: Mourinho kıl payı...

Dzeko attı, Mourinho turladı. Midtjylland deplasmanındaki 2-2'lik beraberlik Fenerbahçe'yi son sıradan play off'a taşıdı. (Calciomercato)

Dış basında Fenerbahçe yorumu: Mourinho kıl payı...

Ajax, Galatasaray'ı devirdi; Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si play-off'lara son anda uzandı, Braga veda etti. (Eurosport)

Dış basında Fenerbahçe yorumu: Mourinho kıl payı...

Mourinho'nun Fenerbahçesi Avrupa Ligi'nde elenmekten kıl payı kurtuldu! (Pulsesports)

Dış basında Fenerbahçe yorumu: Mourinho kıl payı...

Cezalı Mourinho'dan yoksun Fener, Midtjylland'la 2-2 berabere kalsa da Braga'yı ardında bırakarak play off'u biletini kurtardı. (Marca)

Dış basında Fenerbahçe yorumu: Mourinho kıl payı...

Mourinho'nun Fenerbahçe'si karşısında bir gollük fark Braga'yı Avrupa'dan eledi. (Corriere della Sera)

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