İşte Fenerbahçe'ye turu getiren iptal kararı!

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Midtjylland ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Braga'nın sahasında Lazio'yu 1-0'lık skorla sadece tek farkla yenmesi sonrası son sıradan play off biletini kaptı.

Braga - Lazio maçının 90+4. dakikasında ev sahibi ekibin attığı ve ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol ise sosyal medyada gündem oldu. Bu gol iptal edilmeseydi Fenerbahçe, 25. olarak Avrupa'ya veda edecek, Braga play off turuna yükselecekti...

İşte Braga'nın iptal edilen golü...