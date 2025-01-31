  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni transferi Mimovic İstanbul'a ulaştı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mimovic İstanbul'a ulaştı!

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığını resmi sosyal medya hesabından açıkladığı Ognjen Mimovic, sarı-lacivertli ekiple sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 12:49 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 13:07
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mimovic İstanbul'a ulaştı!

Fenerbahçe, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic'in transferi için anlaşma sağlandığını duyururken Sırp oyuncu İstanbul'a geldi. Öğle saatlerinde Belgrad'tan İstanbul'a gelen 20 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe atkısı açtı, havaalanındaki yolcular ve çalışanların fotoğraf isteğini geri çevirmedi. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon Sırbistan ekibi ile 19 resmi maça çıkan ve 1 gol, 2 asistlik performans sergileyen 20 yaşındaki sağ bek oyuncusunun transferini sağlık kontrollerinin ardından tamamlayacak. Mimovic ile 4.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

İŞTE O ANLAR

Ve F.Bahçe açıkladı! Yeni transfer... Devamını Oku BUNU DA OKU

Alvaro Morata transferinde sıcak gelişme!
G.Saray'da flaş ayrılık! Ajax maçı sonrası bileti kesildi
DİĞER
Son dakika haberi: Morata'yı bitiren Galatasaray'a transferde kötü haber! Menajerine kararını iletti...
Adliyede adaylık arayışı: Savcıyı tehdit etti bilirkişiyi hedef gösterdi! Ekrem İmamoğlu ifade verdi | Çağlayan'da provokasyon | Mansur Yavaş'tan sıkı markaj
Maç sonu Buruk'a çarpıcı eleştiri! "Umarım..."
Beşiktaş'ta Onuachu zirvesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a ulaştı! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a ulaştı! 12:48
Al Hilal - Al Akhdoud maçı ne zaman? Al Hilal - Al Akhdoud maçı ne zaman? 12:30
Al Fayha - Al Taawon maçı ne zaman? Al Fayha - Al Taawon maçı ne zaman? 12:22
F.Bahçe'de sol bek de tamam! F.Bahçe'de sol bek de tamam! 12:19
Alvaro Morata kimdir? Alvaro Morata kimdir? 12:04
PFDK'dan F.Bahçe'ye tribün cezası! PFDK'dan F.Bahçe'ye tribün cezası! 12:02
Daha Eski
Mourinho'nun paylaşımında dikkat çeken not! Mourinho'nun paylaşımında dikkat çeken not! 11:53
Ognjen Mimovic kimdir? Ognjen Mimovic kimdir? 11:36
Persepolis Serdar Dursun'u açıkladı! Persepolis Serdar Dursun'u açıkladı! 11:33
Alvaro Morata transferinde sıcak gelişme! Alvaro Morata transferinde sıcak gelişme! 11:20
Ve F.Bahçe açıkladı! Yeni transfer... Ve F.Bahçe açıkladı! Yeni transfer... 11:07
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? 10:09