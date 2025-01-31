  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho'nun paylaşımında dikkat çeken not!

Jose Mourinho'nun paylaşımında dikkat çeken not!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Danimarka ekibi Midtjylland ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak play-off turuna katılmaya hak kazandığı maçın ardından bir paylaşımda bulundu. Mourinho'nun paylaşımına düştüğü not dikkat çekti. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 11:53
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Jose Mourinho'nun paylaşımında dikkat çeken not!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Danimarka ekibi Midtjylland ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve 24. sıradan UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılmaya hak kazandı. Karşılaşmanın ardından geceyi Danimarka'da geçiren sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Jose Mourinho sosyal medya hesabından sabah saatlerinde şehirdeki gürültüyü paylaştı. Portekizli çalıştırıcı paylaşımına, "Uyumamıza izin verin lütfen, pazar günü maçımız var" notunu düştü.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2 Şubat Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

İŞTE O PAYLAŞIM

Ve F.Bahçe açıkladı! Yeni transfer...
G.Saray'da flaş ayrılık! Ajax maçı sonrası bileti kesildi
DİĞER
SON DAKİKA: Usta tiyatrocu Sezai Altekin'den acı haber! 79 yaşında hayatını kaybetti! "Şirin Baba", "Bugs Bunny", "Barni Moloztaş"a sesiyle hayat vermişti...
Adliyede adaylık arayışı: Savcıyı tehdit etti bilirkişiyi hedef gösterdi! Ekrem İmamoğlu ifade verdi | Çağlayan'da provokasyon | Mansur Yavaş'tan sıkı markaj
Maç sonu Buruk'a çarpıcı eleştiri! "Umarım..."
"250 milyon euroluk takımı ne hale getirdiler"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ognjen Mimovic kimdir? Ognjen Mimovic kimdir? 11:36
Persepolis Serdar Dursun'u açıkladı! Persepolis Serdar Dursun'u açıkladı! 11:33
Alvaro Morata transferinde sıcak gelişme! Alvaro Morata transferinde sıcak gelişme! 11:20
Ve F.Bahçe açıkladı! Yeni transfer... Ve F.Bahçe açıkladı! Yeni transfer... 11:07
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? 10:09
G.Saray'da flaş ayrılık! Ajax maçı sonrası bileti kesildi G.Saray'da flaş ayrılık! Ajax maçı sonrası bileti kesildi 09:28
Daha Eski
İkas Eyüpspor - Net Global Sivasspor maçı ne zaman? İkas Eyüpspor - Net Global Sivasspor maçı ne zaman? 09:21
Alperen Şengün All-Star'da sahne alacak! Alperen Şengün All-Star'da sahne alacak! 09:18
Maç sonu Buruk'a çarpıcı eleştiri! "Umarım..." Maç sonu Buruk'a çarpıcı eleştiri! "Umarım..." 09:04
"250 milyon euroluk takımı ne hale getirdiler" "250 milyon euroluk takımı ne hale getirdiler" 09:01
Maç sonu flaş sözler! "Beşiktaş'a 'trente' çarptı" Maç sonu flaş sözler! "Beşiktaş'a 'trente' çarptı" 08:57
Bugün hangi maçlar var? 31 Ocak Cuma Bugün hangi maçlar var? 31 Ocak Cuma 08:47