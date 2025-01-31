Jose Mourinho'nun paylaşımında dikkat çeken not!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Danimarka ekibi Midtjylland ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve 24. sıradan UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılmaya hak kazandı. Karşılaşmanın ardından geceyi Danimarka'da geçiren sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Jose Mourinho sosyal medya hesabından sabah saatlerinde şehirdeki gürültüyü paylaştı. Portekizli çalıştırıcı paylaşımına, "Uyumamıza izin verin lütfen, pazar günü maçımız var" notunu düştü.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2 Şubat Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

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