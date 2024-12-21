Spor yazarları Eyüpspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Eyüpspor'la dövüşemezsen kiminle kavga edip şampiyon olacaksın? Çok ama çok zor… Hep söylediğim, hep dillendirdiğim bir konu var. Sen sıra takımlarını yenemezken rakibin seni rahat rahat yeniyor. Bu da senin kurduğun takımın şampiyonluğa yeterli olmadığını gösteriyor bizlere… İyi takım şampiyon olur, diğeri ikinci, üçüncü…