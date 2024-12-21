Spor yazarları Eyüpspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Eyüpspor - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'nin stoperlerinin ne kadar eksik olduğunun çok net bir şekilde görüldüğünü karşılaşmaydı. O kadar çok adam kaçıran, o kadar çok yanlış pozisyon alan bir takımın şampiyon olma ihtimali ne kadar?
Ortada kimse yokken ve sadece Galatasaray'la yarışırken ondan daha iyi takım kurman gerekiyor. Aldığın beraberlik büyük ihtimalle seni şampiyonluktan edecek.
Fenerbahçe'nin şu anda ki takımı sadece takip eder ne yazık ki… Dost acı söyler kardeşlerim. Ben acıyı söyleyeyim; beni nereye koyarsanız koyun.
İster dost deyin… İster düşman…
MUSTAFA ÇULCU – HAKEM KÖTÜYDÜ
Fenerbahçe önde baskı ile başladı. Tüm atakları ve beraberlik golü dahil sol kanattan geldi. Çağlar sanki futbolu unutmuşcasına ciddi savunma hataları yaptı. Eyüpspor klasik oyun anlayışını sahaya yansıtınca denge geldi.
Hakem Emre Kargın 34 yaşında.
Geçen sezon devre arası Süper Lig'e yükseldi. Bu sezon 8, toplamda 15. lig maçı. İlk defa büyük takım karşılaşmasına çıktı.
23'te Fenerbahçe penaltı bekledi. Robin Yalçın'ın eli-kolu kapalı, penaltı olmaz. Devam kararı doğru. 37'de Szymanski-Claron mücadeledesinde Claro yere düşerken kazara ayağa basıyor. Kart olmaz. Doğru karar.
Fenerbahçe golü öncesi yaşanan İrfan Can -Caner pozisyonunda elin yüze yasaklanmış eylemi nedeniyle İrfan sarı görmeliydi. Ama hakem tespit edemedi. Kaleciye giden top yeni bir atak aksiyonudur, devamı gol oldu. Pozisyona itiraz eden Arda Turan kırmızı gördü. Robin Yalçın sarı gördü.
Devre arası soyunma odasına gidişte didişmeler oldu hakem uzak kaldı.
Çıkması gereken kartlar cepte kaldı. Hakemin mobinglere karşı önlem alamayışı, her pozisyonu etrafını saran oyunculara anlatması açık oturum gibiydi. Kabul edilemez.
Caner in tepkilerine duyarsız kaldı. Görmemezlikten geldi. Çağdaş hakemlikte bu yok. Melih'in Fred'e arkadan kontrolsüz hareketi net sarı ama hakem faul dahi vermedi.
Caner-Osayi pozisyonunda Fenerbahçe penaltı bekledi. Temas var, hakem devam dedi. Verse hayır diyemeyeceğimiz bir pozisyon. Eyüp'ün faul gerekçesi ile iptal edilen golü öncesi 2 nolu yardımcının kaldırdığı faul bayrağı hatalı.
Faul değildi. 65'te ceza alanı içinde Eyüpsporlu oyuncunun kolu açık eli ile temas ettiği pozisyon açık penaltı. Hakem vermedi, VAR uyudu, penaltı badem oldu. Hakemin verdiği vermediği kartlarda standardı yok. 'Ben farklı hakemim' gösterisi için de hatalar yaptı. Hakemi beğenmedim.
GÜRCAN BİLGİÇ – SPECIAL "İKRAM"…
Kadro kalitelerindeki farkları aza indiren üç süper lig takımı var;
Samsun, Göztepe ve Eyüp... Çünkü planları var ve takım olarak buna sadık kalıyorlar. Büyüklerden aldıkları puanları da bu özelliklerine borçlular.
Fenerbahçe'nin kibirli ve pahalı ayakları, bu organizasyon karşısında suskunluğa bölündü. Mourinho'nun ilk yarıdaki tek planı Tadic – Kostic ikilisiyle soldan ceza alanına girmekti. Pasla beceremediler, sürekli yüksek oynadılar, En – Nesryi'nin özelliğini kullanmak istediler.
Tek ayakla koşmak gibiydi. Eyüp'ün baskısında çok top kaybı yaptılar, rakibe de hızlı atak fırsatı verdiler, sürekli olarak hızlı oyuncuların peşinden koşmak zorunda kaldılar ve orta sahada şeffaf gibi oynadılar.
Devre biterken golü bulmalarına, direkten dönen ve kaleci Berke'de kalan gollük pozisyonlarına rağmen, hem kazanma, hem de kaybetme sınırında oynadılar. Bir puan mı kazandılar, iki puan mı kaybettiler; tartışılır.
Gerçek şu ki; şampiyon olmak isteyen takımın mesajını vermiyor bu oyun. Sizin taktik planınıza rakip karşılık verdiğine ve başarı sağladığına göre, karamboller ve yüksek toplar dışında da ortaya plan koyulmalıydı.
Madem pastan vazgeçip uzun oynamak istiyorsunuz, En – Nesryi'nin yanına neden Dzeko'yu koymuyorsunuz. Symanski, Dziku, Tadic seyirci gibi kaldılar sahada. İrfan Can ilk golün faturasını muhtemelen Osayi'ye kesti, kalan dakikalarda kafa olarak da maçtan uzaklaştı.
İlk altıda yer alan tüm takımlara puan kaybettiler. Beşiktaş yenilgisinde kaçan goller bahanesi vardı, dün de aynı görüntü yaşandı. Fark, rakip de kaçırdı bu kez. Ne takım, ne taktik, ne istek, ne de analiz olarak hazırlanmışlar bu maça. Special One'dan, "özel ikram" olarak maç bitti. Hiç iyi olmadı.
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