Manchester United’da büyük kaos

Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe - Manchester United maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Erik Ten Hag'ın ekibi ligin ilk yedi haftasının sonunda toplam 8 puan topladı. Bu sonuç ile birlikte Manchester United, oynanan ilk yedi maçın sonunda en az puan topladığı sezon başlangıcını yaptı.

LİGDE EN AZ GOL ATAN İKİNCİ TAKIM DURUMUNDA

Kaoslu günler geçiren ve ligde 14. sırada yer alan Manchester United'ın en büyük sorunu ise bitiricilik. 7 haftanın sonunda 10.55'lik gol beklentisi oranı ile ligin en çok gol beklentisi oranı yakalayan beşinci takımı olan Kırmızı Şeytanlar, sadece 5 gol ile ligin en az gol atan ikinci takımı konumunda.

MANU İLE TOPLAM 125 MAÇA ÇIKTI, ORTALAMASI 1.86

Geleceği tartışma konusu olan Erik Ten Hag, Kırmızı Şeytanlar ile toplam 125 maça çıktı. Deneyimli teknik adam bu maçlarda maç başına 1.86 puan ortalaması yakaladı. Hollandalı çalıştırıcı aynı zamanda 2022-23'te İngiltere Lig Kupası, 2023- 24 'te ise FA Cup'ı kazanma sevinci yaşandı.

BİR ŞOK DAHA: UGARTE

MANU'dan Ugarte, ülkesi Uruguay'ın Ekvador ile oynadığı maçta sakatlandı. İngiltere'ye geri dönen 23 yaşındaki ön liberonun durumu, sağlık kontrollerinin ardından belli olacak. İngiliz ekibi ise Ugarte'den gelecek haberi bekliyor.

3 OYUNCU YOK

Manchester United'da kırmızı kart cezalısı Bruno Fernandes ile birlikte sakatlığı bulunan Harry Maguire ve kalp ritim sorunu yaşayan Noussair Mazraoui, Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek. Bu da temsilcimiz için büyük bir şans.