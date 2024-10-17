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Haberler Fenerbahçe

Daha dominant Fener

Jose Mourinho, Fenerbahçe’yi daha fazla risk alan, topa daha fazla sahip olan, önde daha fazla baskı yapan bir takım kimliğine taşıyacak. Samsun sınavı bunun için başlangıç olacak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Daha dominant Fener

Jose Mourinho, milli araya kadar oynattığı futbol nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, Portekizli hocayı takımı risk almadan oynattığı ve topu fazlasıyla rakibe verdiği için eleştirildi. Jose Mourinho, milli arada kendi ekibi, yönetim ve sportif direktör Mario Branco ile bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda takımın oyunu masaya yatırıldı. Toplantıdan sonra Portekizli hocanın Samsunspor maçıyla birlikte değişikliklere gideceği sonucu çıktı. Buna göre Fenerbahçe, daha fazla risk alan, topa daha fazla sahip olan, önde daha fazla baskı yapan ve daha dominat oynayan bir takım kimliğine bürünecek. Bunun yanı sıra oyuncu anlamında değişiklikler olacak. Mourinho, Hollandalı yıldız Oosterwolde'yi stopere, yeni transfer Kostic'i ise sol kanada çekmeyi planlıyor.

KADRODA DEĞİŞİKLİKLER YAPACAK

Mert Müldür'ün performansından memnun olmayan tecrübeli teknik adam Osayi'yi sağ bekte oynatacak. Milli formayla hem Karadağ hem de İzlanda filelerini havalandıran İrfan Can Kahveci'nin ise süreleri artacak. İrfan Can'ın Samsun maçında ilk 11'de forma giyebileceği iddia ediliyor.

FENERBAHÇE'DE İYİ HİSSEDİYORUM

Mourinho'nun önce Roma'da ardından Fenerbahçe'de yardımcı antrenörü olan Foti, Tuttomercatoweb'e açıklamalarda bulundu. İtalya Serie B ekibi Cosenza'nın kendisiyle iletişime geçtiğini ve sözleşmenin hazır olduğunu belirten Foti, "Kendimi teknik direktörlüğe hazır hissediyor muyum bilmiyorum. Ben İtalyanım. Teklif heyecanlandırdı ancak ben Fenerbahçe'de kendimi iyi hissediyorum" dedi.

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