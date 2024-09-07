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3 dokunulmaz adam!

Mourinho yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hızla devam ediyor. Takımdan ayrılan futbolcular da olacak ancak Portekizli teknik adam özellikle üç isme dokunulmamasını istiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
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3 dokunulmaz adam!

Mourinho yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hızla devam ediyor. Takımdan ayrılan futbolcular da olacak ancak Portekizli teknik adam özellikle üç isme dokunulmamasını istiyor.

SZYMANSKI

Mourinho'nun planlamasında kilit rol üstleniyor. Oyun temposu, görüşü ve savunmaya yardımıyla takımın olmazsa olmazı görülüyor. Polonyalı'yı çok etkili bulan Portekizli hoca, 'Satılmasın' raporu verdi. Napoli, Valencia ve Fiorentina'dan 15 milyon Euro resmi teklif gelmesine rağmen reddedildi.

DJIKU

30 yaşındaki stoper için de 'Satılmasın' dendi. Deneyimli teknik adam, elinde Djiku gibi profilden sadece bir tane olduğunu belirtti. Oyuncunun hızına, çabukluğuna ve pozisyon bilgisine güveniliyor. Lazio, Marsilya ve Rennes kapıyı çalarken bedelsiz bir şekilde kadroya katılan oyuncuya gelen teklifler reddedildi.

İSMAİL YÜKSEK

Jose Mourinho'nun gözüne girdi. Özellikle idmandaki çalışkanlığı ve bitmek bilmeyen fizik gücüne sahip olması nedeniyle deneyimli hoca, İsmail'in kalmasını istedi. Hem 6 hem de 8 numara oynayabilen 25 yaşındaki futbolcu için Marsilya, Leverkusen ve Dortmund takımının teklifleri doğrudan reddedildi.

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