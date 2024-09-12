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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERLERİ - Alexander Djiku Galatasaray derbisinde forma giyecek mi?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalan Alexander Djiku'nun son durumu merak ediliyor. Ganalı stoper Galatasaray maçında sahada olacak mı? İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 10:04
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Alexander Djiku Galatasaray derbisinde forma giyecek mi?

Milli aranın ardından hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Alexander Djiku Galatasaray derbisinde forma giyecek mi?

Fenerbahçe'de zorlu lig maratonu öncesi sakatların durumu da netleşiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Alexander Djiku Galatasaray derbisinde forma giyecek mi?

Takvim'de yer alan habere göre; tedavisine milli takım arasında da devam eden Djiku, Kasımpaşa maçına yetişmeyecek ancak Galatasaray derbisinde yerini alabilecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Alexander Djiku Galatasaray derbisinde forma giyecek mi?

Alexander Djiku bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maçta görev aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Alexander Djiku Galatasaray derbisinde forma giyecek mi?

Derbiyi kaçıracak Osayi'nin geri dönüşü olarak ise Avrupa Ligi'ndeki Union SG. maçı hedefleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Alexander Djiku Galatasaray derbisinde forma giyecek mi?

A Milli Takım'da rahatsızlanan Çağlar Söyüncü ile İzlanda maçında darbe alan İsmail Yüksek'in ise durumlarının iyi olduğu ve Kasımpaşa maçında forma giyebilecekleri öğrenildi.

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