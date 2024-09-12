FENERBAHÇE HABERLERİ - Alexander Djiku Galatasaray derbisinde forma giyecek mi?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalan Alexander Djiku'nun son durumu merak ediliyor. Ganalı stoper Galatasaray maçında sahada olacak mı? İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Alexander Djiku bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maçta görev aldı.
Derbiyi kaçıracak Osayi'nin geri dönüşü olarak ise Avrupa Ligi'ndeki Union SG. maçı hedefleniyor.
A Milli Takım'da rahatsızlanan Çağlar Söyüncü ile İzlanda maçında darbe alan İsmail Yüksek'in ise durumlarının iyi olduğu ve Kasımpaşa maçında forma giyebilecekleri öğrenildi.
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