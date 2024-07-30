Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko'dan En-Nesyri sözleri!

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko'dan En-Nesyri sözleri!

Fenerbahçe'de Edin Dzeko, 2-1'lik Lugano galibiyetinin ardından konuştu. İşte tecrübeli golcünün o sözleri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 22:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko'dan En-Nesyri sözleri!

Fenerbahçe'de Edin Dzeko, 2-1'lik Lugano galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"İki galibiyet, 4 gol, böyle bakınca güzel ama ama açıkçası bizler için zordu. Daha kolay olmasını dilerdim. Avrupa'da kolay maç diye bir şey yok. Rakibi hafife almamalıyız demiştik. Erken bir gol yedik ama biz sabırlı olmaya devam ettik. 1-0 yenik duruma düştükten sonra bizler için güzel bir galibiyet oldu."

"CENK TOSUN VE EN-NESYRI..."

"Onlar da kaliteli ve tecrübeli futbolcular. Avrupa'da oynadılar. Bu tecrübenin olması çok önemli. Çok fazla maç oynayacağız ve herkese ihtiyacımız olacak. Takım için iyi olan, benim için de iyidir. Umarım En-Nesyri de en kısa sürede fit duruma gelir çünkü zor maçlarımız var. Cenk hazır. Umarım Fred'in sakatlığı da ciddi değildir çünkü herkese ihtiyacımız var."

Mourinho'dan En-Nesyri açıklaması! Çift forvet oynatacak mı?
Türk Telekom
DİĞER
Fenerbahçe'ye transferi olay yaratmıştı! Süper Lig'e geri döndü | 2024-2025 sezonu transferleri
İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı! Hedef Hizbullah komutanı Fuad Şükr mü? Saldırı öncesi ABD detayı
F.Bahçe tur atladı UEFA puanı değişti!
F.Bahçe'ye 1.92'lik dev orta saha!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fred'den kötü haber! Mourinho son durumunu açıkladı Fred'den kötü haber! Mourinho son durumunu açıkladı 22:42
Djiku: Lille'yi çok iyi biliyorum Djiku: Lille'yi çok iyi biliyorum 22:38
Lille - F.Bahçe maçı ne zaman? Lille - F.Bahçe maçı ne zaman? 22:37
Mourinho'dan En-Nesyri açıklaması! Çift forvet oynatacak mı? Mourinho'dan En-Nesyri açıklaması! Çift forvet oynatacak mı? 22:20
F.Bahçe tur atladı UEFA puanı değişti! F.Bahçe tur atladı UEFA puanı değişti! 22:04
F.Bahçe kazanarak turladı! F.Bahçe kazanarak turladı! 21:58
Daha Eski
Emin Bayram Westerlo'da! İşte bonservis bedeli Emin Bayram Westerlo'da! İşte bonservis bedeli 21:51
G.Saray'da Beşiktaş mesaisi! G.Saray'da Beşiktaş mesaisi! 21:41
Bodrum FK hazırlık maçında galip! Bodrum FK hazırlık maçında galip! 21:03
Trabzonspor'da Ruzomberok maçı hazırlıkları Trabzonspor'da Ruzomberok maçı hazırlıkları 20:56
F.Bahçe'de şok sakatlık! Oyuna devam edemedi F.Bahçe'de şok sakatlık! Oyuna devam edemedi 20:35
Mourinho iç sahada ilk resmi maçında! Mourinho iç sahada ilk resmi maçında! 20:17