Haberler Fenerbahçe Maximin bilmecesi

Maximin bilmecesi

Allan  Saint-Maximin ile her konuda anlaşan ve imza aşamasına gelen Fenerbahçe'ye dün kötü haber geldi. Bayt Alahli'nin haberine göre; Suudi Arabistan Federasyon Finansal Sürdürülebilirlik komitesi, Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye transferini veto etti. Haberde, oyuncunun kiralık olarak ayrılmasına izin verilmediği, sadece bonservisli satışına onay verileceği belirtildi. Sarılacivertli yöneticiler, bu olay sonrasında ise temaslarını sıklaştırdı ve çözmek için yoğun bir mesaiye girdi. Transfer olumluya döndü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Maximin bilmecesi
Allan Saint-Maximin ile her konuda anlaşan ve imza aşamasına gelen Fenerbahçe'ye dün kötü haber geldi. Bayt Alahli'nin haberine göre; Suudi Arabistan Federasyon Finansal Sürdürülebilirlik komitesi, Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye transferini veto etti. Haberde, oyuncunun kiralık olarak ayrılmasına izin verilmediği, sadece bonservisli satışına onay verileceği belirtildi. Sarılacivertli yöneticiler, bu olay sonrasında ise temaslarını sıklaştırdı ve çözmek için yoğun bir mesaiye girdi. Transfer olumluya döndü.
Cimbom'a Uruguaylı dinamo!
İspanyollar satış listesine koydu! Fenerbahçe harekete geçti
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! Süper Lig'in yıldızına bomba teklif...
ABD Başkan adayı Donald Trump'a 'suikast' girişimi! Kurşun kulağı sıyırdı kanlar içinde kaldı: 20'lik suikastçı EX | CANLI TAKİP
Galatasaray'dan ters köşe! Hırvat yıldızın peşine düştüler...
F.Bahçe'ye Copa America'nın yıldızı gelecek!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İspanyollar satış listesine koydu! Fenerbahçe harekete geçti
F.Bahçe'den farklı prova!
14 Temmuz deprem mi oldu?
NAMAZ VAKİTLERİ 14 Temmuz 2024 🤲
KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR? | 2024 KPSS Lisans GK-GY, Eğitim bilimleri kaç soru, dakika sürüyor?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tansiyon yüksek Tansiyon yüksek 01:51
Aileden biri Draguş Aileden biri Draguş 01:48
Avcı'dan transfer açıklaması! Avcı'dan transfer açıklaması! 23:55
Fırtına zorlanmadan kazandı! Fırtına zorlanmadan kazandı! 23:55
F.Bahçe'den farklı prova! F.Bahçe'den farklı prova! 23:55
Başkan resmen açıkladı! İşte Barış Alper'i isteyen Avrupa devi Başkan resmen açıkladı! İşte Barış Alper'i isteyen Avrupa devi 23:56
Daha Eski
G.Saray'da yaprak dökümü! 5 ayrılık birden G.Saray'da yaprak dökümü! 5 ayrılık birden 23:55
Saint-Maximin transferinde flaş gelişme! Saint-Maximin transferinde flaş gelişme! 23:55
Beşiktaş'tan flaş takas teklifi! Beşiktaş'tan flaş takas teklifi! 23:55
G.Saray'da rota İngiltere! G.Saray'da rota İngiltere! 23:55
Beşiktaş Immobile'nin maliyetini açıkladı! Beşiktaş Immobile'nin maliyetini açıkladı! 23:55
F.Bahçe ile Juve arasında tarihi takas! Ferdi'ye karşılık... F.Bahçe ile Juve arasında tarihi takas! Ferdi'ye karşılık... 23:55