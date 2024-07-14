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Maximin bilmecesi
Allan Saint-Maximin ile her konuda anlaşan ve imza aşamasına gelen Fenerbahçe'ye dün kötü haber geldi. Bayt Alahli'nin haberine göre; Suudi Arabistan Federasyon Finansal Sürdürülebilirlik komitesi, Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye transferini veto etti. Haberde, oyuncunun kiralık olarak ayrılmasına izin verilmediği, sadece bonservisli satışına onay verileceği belirtildi. Sarılacivertli yöneticiler, bu olay sonrasında ise temaslarını sıklaştırdı ve çözmek için yoğun bir mesaiye girdi. Transfer olumluya döndü.
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