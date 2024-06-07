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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lewandowski operasyonu! Mourinho bizzat devrede

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden biri de Robert Lewandowski olmuştu. Polonyalı yıldız yaptığı açıklamada Fenerbahçe söylentilerini reddederken, İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 10:25
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lewandowski operasyonu! Mourinho bizzat devrede

Trendyol Süper Lig'de sezonu 99 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lewandowski operasyonu! Mourinho bizzat devrede

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, dünya çapında ses getiren bir hamleye imza attı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lewandowski operasyonu! Mourinho bizzat devrede

Fenerbahçe, İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lewandowski operasyonu! Mourinho bizzat devrede

Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda düzenlenen imza töreniyle dünyaca ünlü çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lewandowski operasyonu! Mourinho bizzat devrede

Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından zaman kaybetmeden çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin adı Robert Lewandowski ile anılıyordu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lewandowski operasyonu! Mourinho bizzat devrede

Sarı-lacivertlilerin, Barcelona forması giyen Polonyalı dünya yıldızını gündemine aldığı sürülmüştü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lewandowski operasyonu! Mourinho bizzat devrede

Tecrübeli golcü, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lewandowski operasyonu! Mourinho bizzat devrede

Lewandowski açıklamasında sarı-lacivertlilerin kendisiyle iletişime geçmediğini ve bu konuda hiçbir şey bilmediğini söyledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lewandowski operasyonu! Mourinho bizzat devrede

Öte yandan Barcelona Başkanı Juan Laporta da Robert Lewandowski'nin transferine ilişkin konuştu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lewandowski operasyonu! Mourinho bizzat devrede

Laporta, 35 yaşındaki forvetin Barcelona'da kalmak için önemli mali teklifleri reddettiğini belirtti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lewandowski operasyonu! Mourinho bizzat devrede

Hem Barcelona hem de Lewandowski cephesinden Fenerbahçe iddialarına yönelik açıklama gelirken, yıldız golcüyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lewandowski operasyonu! Mourinho bizzat devrede

MOURINHO'DAN İKNA TURLARI

İspanyol basını, Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho'nun Lewandowski'yi ikna etmeye çalıştığını yazdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lewandowski operasyonu! Mourinho bizzat devrede

Haberde; "Mourinho, Polonyalı oyuncuyu kendi projesine ikna etmeye çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lewandowski operasyonu! Mourinho bizzat devrede

Robert Lewandowski, bu sezon Barcelona formasıyla 49 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lewandowski operasyonu! Mourinho bizzat devrede

Polonyalı santrfor, 26 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lewandowski operasyonu! Mourinho bizzat devrede

Lewandowski'nin Barcelona ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lewandowski operasyonu! Mourinho bizzat devrede

35 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lewandowski operasyonu! Mourinho bizzat devrede

1.85 boyundaki golcünün güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.

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