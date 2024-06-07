TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lewandowski operasyonu! Mourinho bizzat devrede
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden biri de Robert Lewandowski olmuştu. Polonyalı yıldız yaptığı açıklamada Fenerbahçe söylentilerini reddederken, İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda düzenlenen imza töreniyle dünyaca ünlü çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından zaman kaybetmeden çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin adı Robert Lewandowski ile anılıyordu.
Sarı-lacivertlilerin, Barcelona forması giyen Polonyalı dünya yıldızını gündemine aldığı sürülmüştü.
Tecrübeli golcü, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.
Lewandowski açıklamasında sarı-lacivertlilerin kendisiyle iletişime geçmediğini ve bu konuda hiçbir şey bilmediğini söyledi.
Öte yandan Barcelona Başkanı Juan Laporta da Robert Lewandowski'nin transferine ilişkin konuştu.
Laporta, 35 yaşındaki forvetin Barcelona'da kalmak için önemli mali teklifleri reddettiğini belirtti.
Hem Barcelona hem de Lewandowski cephesinden Fenerbahçe iddialarına yönelik açıklama gelirken, yıldız golcüyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
MOURINHO'DAN İKNA TURLARI
İspanyol basını, Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho'nun Lewandowski'yi ikna etmeye çalıştığını yazdı.
Haberde; "Mourinho, Polonyalı oyuncuyu kendi projesine ikna etmeye çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.
Robert Lewandowski, bu sezon Barcelona formasıyla 49 maça çıktı.
Polonyalı santrfor, 26 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.
Lewandowski'nin Barcelona ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
35 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
1.85 boyundaki golcünün güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.
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