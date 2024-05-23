Fenerbahçe'de büyük değişim! En az 10 ayrılık...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 37. haftada alınan Galatasaray galibiyetiyle morallenmiş durumda. Sarı lacivertliler, maçtan bir puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan ezeli rakiplerinin planlarını iptal ettirdi.