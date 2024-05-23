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Fenerbahçe'de büyük değişim! En az 10 ayrılık...

Süper Lig'de şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıyan Fenerbahçe'de gelecek sezon için hazırlıklar yapılmaya başlandı. Yeni sezonda kadrosunu büyük ölçüde yenilemeye hazırlanan sarı lacivertlilerde sürpriz ayrılıklar yaşanabilir. En az 10 ismin takımdan gönderilmesi gündemde. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 14:41
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Fenerbahçe'de büyük değişim! En az 10 ayrılık...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 37. haftada alınan Galatasaray galibiyetiyle morallenmiş durumda. Sarı lacivertliler, maçtan bir puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan ezeli rakiplerinin planlarını iptal ettirdi.

Fenerbahçe'de büyük değişim! En az 10 ayrılık...

Dev derbide 22. dakikada 10 kişi kalan Kanarya, 71. dakikada Çağlar Söyüncü'nün attığı golle şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı. Sarı lacivertliler son hafta maçında İstanbulspor'u yenip, Galatasaray'ın Konyaspor'a yenilmesini bekleyecek.

Fenerbahçe'de büyük değişim! En az 10 ayrılık...

Aksi bir durumda sarı kırmızılılar 24. şampiyonluğunu ilan edecek ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 11 yıla çıkacak.

Fenerbahçe'de büyük değişim! En az 10 ayrılık...

GÖZLER AYRILIKLARDA

Fenerbahçe bir yandan İstanbulspor maçına hazırlanırken, diğer yandan transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Fenerbahçe'de büyük değişim! En az 10 ayrılık...

9 Haziran'da başkanlık seçimine gidecek olan sarı lacivertlilerde mevcut yönetim, göreve devam edecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de büyük değişim! En az 10 ayrılık...

İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda transfer dönemine hazırlanan Kanarya'da, takımdan ayrılacak isimler de gelecekler kadar önem kazandı.

Fenerbahçe'de büyük değişim! En az 10 ayrılık...

Yeni sezonda yabancı sınırının 12'ye düşecek olması, Fenerbahçe'yi en fazla düşündüren etmenlerden biri.

Fenerbahçe'de büyük değişim! En az 10 ayrılık...

Hali hazırda kadrosunda 15 yabancı futbolcusu bulunan Kanarya, kiralıktan dönecek oyuncularıyla birlikte en az 10 yabancısıyla yolları ayıracak.

Fenerbahçe'de büyük değişim! En az 10 ayrılık...

Sözleşmesi sona eren Leonardo Bonucci emekli olmaya hazırlanıyor. EURO 2024'ün ardından futbolcu bırakmayı planlayan İtalyan yıldız, gelecek sezon takımda olmayacak.

Fenerbahçe'de büyük değişim! En az 10 ayrılık...

Yine uzun süreli sakatlıklarından dolayı bir türlü Fenerbahçe'de sürekli olarak forma şansı bulamayan Luan Peres de sezon sonunda yolcu.

Fenerbahçe'de büyük değişim! En az 10 ayrılık...

Kiralık sözleşmesi sona erecek olan Çağlar Söyüncü'yü kadroda tutmak isteyen yönetim, Atletico Madrid'in yüksek bonservis bedeli beklentisi nedeniyle milli yıldızla da vedalaşmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de büyük değişim! En az 10 ayrılık...

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona erecek olan Serdar Aziz ile de yeni kontrat imzalanmayacak.

Fenerbahçe'de büyük değişim! En az 10 ayrılık...

Sezon başında İsmail Kartal'ın ısrarı neticesinde yeni sözleşme imzalanan Miha Zajc ile de yolların ayrılması planlanıyor.

Fenerbahçe'de büyük değişim! En az 10 ayrılık...

Yabancı sınırı nedeniyle ligin ikinci yarısı kadroya dahil edilemeyen Ryan Kent de çubuklu formaya veda edecek.

Fenerbahçe'de büyük değişim! En az 10 ayrılık...

Bu sezon sakatlıklardan dolayı forma şansı bulamayan Joshua King, gözden çıkarılan isimlerden biri.

Fenerbahçe'de büyük değişim! En az 10 ayrılık...

Fatih Karagümrük'ten kiralanan Serdar Dursun da gelecek sezon kadroda yer almayacak.

Fenerbahçe'de büyük değişim! En az 10 ayrılık...

Kiralık olarak gönderilen Joao Pedro ve Tiago Çukur gelecek sezon kadroda düşünülmüyor.

Fenerbahçe'de büyük değişim! En az 10 ayrılık...

Miguel Crespo ve Lincoln Henrique'nin de bonservisleriyle kiralandıkları takımlara gönderilmeleri gündemde.

Fenerbahçe'de büyük değişim! En az 10 ayrılık...

Performansıyla eleştirilen ve Panathianikos'a kiralanan Samet Akaydin'in de gelecek sezon kadroda olması beklenmiyor.

Fenerbahçe'de büyük değişim! En az 10 ayrılık...

Kanarya'da Burak Kapacak ve Emre Demir'in ise yeniden kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor.

Fenerbahçe'de büyük değişim! En az 10 ayrılık...

Takvim'in haberine göre, Umut Nayir, Emre Mor, Bartuğ Elmaz ve Emir Ortakaya için ise yeni gelecek teknik adamın kararı beklenecek.

Fenerbahçe'de büyük değişim! En az 10 ayrılık...

YÜKSEK BONSERVİS BEKLENTİSİ

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un da açıkladığı gibi Ferdi Kadıoğlu'nun vedası bekleniyor. Yıldız isim için başta Serie A ve Premier Lig ekiplerinin yoğun ilgisi bulunuyor.

Fenerbahçe'de büyük değişim! En az 10 ayrılık...

Yine gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jayden Oosterwolde için de 20 milyon Euro'nun üzerindeki teklifler dikkate alınacak.

Fenerbahçe'de büyük değişim! En az 10 ayrılık...

AVRUPA ŞAMPİYONASI BEKLENECEK

Fenerbahçe'de bu sezon etkili performansıyla dikkat çeken İsmail Yüksek için de EURO 2024 beklenecek. Kanarya milli futbolcusuyla devam etmek istese de gelecek tekliflere göre karar verilecek.

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